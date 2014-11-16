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العشرى والقصاص يسلمان إدارة مشروع قناة السويس ويكرمان أسرالشهداء

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العشرى والقصاص يسلمان إدارة مشروع قناة السويس ويكرمان أسرالشهداء العشرى والقصاص يسلمان إدارة مشروع قناة السويس ويكرمان أسرالشهداء

قامت ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة واللواء أحمد القصاص محافظ الاسماعيلية ، بتسليم 2500بطانية و10كرافانات إعاشة ودورات مياه متحركة ضمن قافلة دعم كبيرة للعاملين بالمشروع .

كما قامت الوزيرة والمحافظ بتكريم أسر 6شهداء توفوا فى بالمشروع ، وأكدت الوزيرة دعم الوزارة والحكومة لأسر الشهداء ، وتوفير فرص عمل لأبناءهم كما كلفت جمال هيلتون مدير القوى العاملة بالمحافظة بالمتابعة اليومية للعمالة الخاصة بالقناة وحل اى مشاكل تعترضهم وأكدت ان العمالة غير المنتظمة بالمشروع تم التامين عليها وتوفير كافة سبل الرعاية .

كما اكد اللواء القصاص أن المحافظة تتولى توفير كل مطالب المشروع من خدمات بالتعاون مع هيئة قناة السويس والقوات المسلحة وأن العمل بالمشروع يتم وفق المخطط بمعدلات ممتازة .

وتفقد المحافظ والوزيرة مواقع الحفر بمنطقة المنصة والتقيا العمال واطمأنا عليهم .

وكانت الوزيرة والمحافظ وقعا أتفاقا لتدريب العمالة بالقناة والسلامة المهنية بالمحافظة ، قبل ان يعبرا الى قناة السويس الجديدة لتسليم الدعم للقناة بحضور قيادات الادارة الهندسية للجيش بالموقع.

 

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