بدء جلسة قضية “سوديك” داخل غرفة المداولة

بدأت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، نظر محاكمة وزير الإسكان الأسبق الدكتور محمد إبراهيم سليمان، و4آخرين من مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتهمة إهدار المال العام، عن طريق تخصيص أرض لشركة “سوديك” لرجل الأعمال مجدي راسخ بالمخالفة لإجراءات التخصيص القانونية.

> تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد السلام يونس عبد الفتاح، وعضوية المستشارين جمال ابو طالب، وحسن السيد، بأمانة سر إبراهيم أحمد.

كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت فى أبريل من العام الماضي، بالسجن المشدد 5 سنوات لكلا من إبراهيم سليمان ورجل الأعمال (الهارب) مجدي راسخ ، والحبس عام مع الشغل لعزت عبدالرءوف عبد القادر رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقا، والزامه برد مبلغ 81 مليون جنيه، وإلزام سليمان وراسخ متضامنين برد مبلغ 970 مليون جنيه لخزانة الدولة العامة، وتغريمهما مبلغا مساويا لمبلغ الرد، وعاقبت بقية المتهمين وهم كل من: فؤاد مدبولى وحسن خالد فاضل ومحمد أحمد عبدالدايم نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابقين بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، إلا أن محكمة النقض قضت في ديسمبر الماضي بإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.