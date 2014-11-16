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موراتا بعد مشاركته الأولى مع إسبانيا: أنا الأسعد في العالم

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موراتا بعد مشاركته الأولى مع إسبانيا: أنا الأسعد في العالم موراتا بعد مشاركته الأولى مع إسبانيا: أنا الأسعد في العالم

(إفي): قال ألفارو موراتا بعد أن لعب أول دقائق مع الإسباني الأول لكرة القدم إنه حقق حلما وعليه الاستمتاع به حاليا.

وأكد موراتا عقب مشاركته في الفوز على بيلاروسيا 3-0 "كنت أفكر فقط في إمكانية لعبي مع المنتخب وحققت هذا وفزنا أنا سعيد للغاية"، مشيرا إلى أن المدير الفني للماتادور "فيسنتي ديل بوسكي قال لي أن أستمتع وأن ألعب ببساطة وهذا ما حاولت أن أفعله".

وحول أدائه في الدقائق التي لعب فيها قال لاعب يوفنتوس إنه يتحسن بمرور الوقت وأن في إمكانه التحسن بشكل أكبر، و"لكن أنا سعيد بما قدمته".

وفي موقعه في هجوم المنتخب قال "الأمر واحد بالنسبة لي إذا لعبت كمدافع أو ظهير، أنا هنا الأسعد في العالم".

وقال إنه اعتبارا من الآن سيركز على تطوير مستواه قائلا "سأفعل كل ما في وسعي حتى أقدم أفضل مستوى في فريقي حتى أستمر هنا".

وعن زميله في الفريق إسكو الذي أحرز هدفا من ثلاثية المنتخب أمام بيلاروسيا في رابع جولات المجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2016) بفرنسا، قال إنه "قدم مباراة جيدة للغاية يبدو كما لو كانت الكرة ملتصقة بقدمه".

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