إسكو يكشف كيف تطور أدائه مع ريال مدريد وإسبانيا هذا العام

(إفي): صرح لاعب كرة القدم الإسباني إسكو ألاركون، نجم مباراة منتخب بلاده في الفوز على بيلاروسيا 3-0 في تصفيات يورو 2016 ، بأنه يتمنى أن "يطيل هذه اللحظة قدر الإمكان".

وقال لاعب وسط ريال مدريد عقب مباراة السبت: "أحاول الاستمتاع قدر الإمكان في الملعب والمساعدة، ويسعدني أن الأمور تمضي على خير"، مضيفا أنه يقوم "بتحسين تفاصيل وتطوير بعض وجوه اللعب".

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وأوضح إسكو "أعتقد أن التحسن هذا العام يرتبط بالأداء البدني، لأنني في حالة جيدة وألعب بسرعة".

وعلى الرغم من أدائه الجيد، ظل حريصا في المطالبة بحقه في اللعب أساسيا. وقال "ريال مدريد والمنتخب يضمان الأفضل في العالم، من الصعب أن يحصل المرء على مركز أساسي، لكنه عملنا، أن نقدم أفضل ما لدينا ونصعب الأمور على المدرب".

وعن إحساسه تجاه إشادة الجمهور به "كان تصفيقا حارا، وأنا ممتن للمشجعين"، مضيفا "مؤخرا يغنون لي في الكثير من الملاعب، إنني سعيد للغاية بالدعم الذي يقدمونه لي وعلي مواصلة العمل".

وعن مباراة بيلاروسيا قال "إننا سعداء للغاية بالأداء"، ووصف هدفه الافتتاحي للقاء بقوله: "أعطاني كوكي الكرة على حافة المنطقة وسددت. كان يمكن أن تذهب الكرة في السماء، لكنها عبرت إلى الشباك. إنني سعيد جدا بالفوز".

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