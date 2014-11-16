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“العليا للانتخابات” توزع حاسبا آليا لتسهيل الاستعلام عن صحة البيانات وتحديثها

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“العليا للانتخابات” توزع حاسبا آليا لتسهيل الاستعلام عن صحة البيانات وتحديثها “العليا للانتخابات” توزع حاسبا آليا لتسهيل الاستعلام عن صحة البيانات وتحديثها

اللجنة العليا للإنتخابات

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة ورئيس محكمة استئناف القاهرة، عن توزيع أجهزة حاسب آلي محمولة مزودة بقاعدة بيانات الناخبين، على لجان مراجعة القيد في قاعدة بيانات الناخبين بجميع المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، وذلك لتسهيل استعلام الناخبين عن صحة بياناتهم وتحديثها إذا لزم الأمر.

صرح بذلك المستشار مدحت إدريس المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات.. موضحا أن تلك الخطوة تم اتخاذها إدراكا من اللجنة العليا لأهمية تحديث بيانات الناخبين قبل إجراء انتخابات مجلس النواب المرتقبة.

وناشد المستشار إدريس الناخبين سرعة التأكد من صحة بياناتهم بقاعدة بيانات الناخبين، خاصة محل الإقامة الذي على أساسه يتم تسكينهم على لجان الانتخابات الفرعية (لجان الاقتراع) وذلك من خلال التوجه إلى مقر المحاكم الابتدائية أو من خلال الموقع الرسمي للجنة العليا للانتخابات على الانترنت (www.elections.eg ) أو عبر الاتصال الهاتفي على الرقم 140 أو عن طريق إرسال رسالة قصيرة بالهاتف المحمول على رقم 5151 .

وأكد المستشار مدحت إدريس أن عمل لجان مراجعة القيد في قاعدة بيانات الناخبين مستمر لحين صدور قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين للانتخابات البرلمانية.

 

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