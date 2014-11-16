بصيرة: 88% موافقون على أداء الرئيس بعد خمسة أشهر من توليه الحكم

كشف استطلاع رأي اجراه المركز المصري لبحوث الرأي العام “بصيرة”، عن أن نسبة الموافقين على أداء الرئيس عبد الفتاح السيسى ارتفعت إلى 88% في نهاية الشهر الخامس لتولي الرئيس مهام الرئاسة، بينما بلغت نسبة غير الموافقين 5% في نهاية الشهر الخامس وهو نفس المستوى في نهاية المائة يوم الأولى، فيما انخفضت نسبة الذين لم يستطيعوا التحديد إلى 7% في نهاية الشهر الخامس مقابل 13% في نهاية المائة يوم الأولى.

> واظهر الاستطلاع أن نسبة الموافقين جدا على أداء الرئيس ارتفعت إلى 66% في نهاية الشهر الخامس، مقابل 58% في نهاية المائة يوم الأولى وبلغت نسبة الموافقين 22% في نهاية الشهر الخامس مقابل 24% في نهاية المائة يوم الأولى، وفيما يتعلق بنسبة الموافقين جدا على أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي بلغت في متوسطها العام 66%، فقد لوحظ انخفاض هذه النسبة بين الشباب أقل من 30 سنة لتصل إلى 57% كما انخفضت بين الجامعيين إلى 51%.

> وقد تم سؤال المستجيبين عما إذا كانوا سينتخبون السيسي إذا ما أجريت انتخابات رئاسية غدا، وأجاب 82% بأنهم سينتخبونه مقارنة بحوالي 78% في نهاية المائة يوم الأولى من توليه الرئاسة، وأجاب 6% بأنهم لن ينتخبوه، بينما أجاب 11% بأن ذلك يتوقف على المرشحين أمامه.

> وعن تقييم المصريين لأداء رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، أجاب 58% من المصريين أن أداءه جيد و15% أجابوا بأنه متوسط و4% أجابوا بأنه سيئ و23% أجابوا بأنهم لم يستطيعوا التحديد، وهي نسب لا تختلف عن النسب المشاهدة في نهاية شهر أغسطس الماضي.

> وترتفع نسبة من يرون أداء رئيس الوزراء جيد من 46% بين الشباب في العمر من 18-29 سنة إلى 68% بين الذين بلغوا من العمر 50 سنة فأكثر، كما ترتفع من 54% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى 64% بين الحاصلين على تعليم جامعي فأعلى.

> المراسل – مارينا ميلاد