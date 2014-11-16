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بالمستندات وكيل تعليم سوهاج:فتح التسجيل لتثبيت دفعة جديدة من المعلمين المساعدين‎

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بالمستندات وكيل تعليم سوهاج:فتح التسجيل لتثبيت دفعة جديدة من المعلمين المساعدين‎ بالمستندات وكيل تعليم سوهاج:فتح التسجيل لتثبيت دفعة جديدة من المعلمين المساعدين‎

المستندات

قال عبد العزيز عطية وكيل وزارة التربية والتعليم في تصريح خاص لوكالة اونا انه فى اطار خطة الأكاديمية المهنية للمعلم، لتعي​ين​ المعلمين المساعدين المتعاقدين ممن قضوا عامين على الأقل فى وظيفة معلم مساعد، تمت الموافقة على فتح الموقع الإكترونى لتسجيل ال​م​علمين المساعدين المتعاقدين، حتى تاريخ 1 نوفمبر 2012، اعتبارا من اليوم الأحد، ولمدة يومين على ان ينتهى التسجيل الثلاثاء المقبل.

وقال عطية انة تم التنبية على الإدارات التعليمية، بتسلم ملفات من ينطبق عليهم الشروط تمهيداً لتسليمها لفرع الأكاديمية المهنية للمعلم للبدء في إجراءات ال​ت​ثبيت.

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