فى غرفة عمليات رابعة” متهم: اليوم عيد ميلاد محمد سلطان..والقاضى ألف بركة ياسيدى

سمحت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة اثناء نظر محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و50 من قيادات وأعضاء الجماعة فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”بغرفة عمليات رابعة”.

بخروج متهمين وهما سمحى مصطفى وعبد الله احمد بالخروج من قغص الاتهام بعدان شكك محاميهما بعدم حضورهما بجلسة اليوم ، وتم اعادتهما القفص مرة اخرى فيما طلب احد المتهمين اخلاء سبيلة وانة طبيب امتياز بطب عين شمس حفاظا على مستقبلة الدراسى ، واشار ان اليوم عيد ميلاد محمد صلاح سلطان وبقولو: ”كل سنة وانت طيب” والقاضى يرد ما كنتش اعرف الف بركة يا سيدى.

فيما طلب المحامى أحمد حلمى اجراء جراحة عاجلة للمتهم مراد على فى مستشفى المنيل الجامى فيما طلبت محامية محمد صلاح سلطان الافادة عن تقرير حالتة الصحية التى طلبتة المحكمة قد وصل من عدمة، فيما اكد القاضى انة لم يرد حتى الان وسوف اتخذ اجراء مع طبيب السجن فيما طلب على طايل محامى صلاح سلطان استخراج صورة من محاضر الجلسات السابقة لانة تم القاء القبض على محامية مسعد الحماقى فى طنطا.

وتضم قائمة المتهمين فى تلك القضية، محمد بديع، محمود غزلان، حسام أبو بكر الصديق، سعد الحسينى، مصطفى الغنيمى، وليد عبد الرؤوف شلبى، صلاح سلطان، عمر حسن مالك، سعد عمارة، محمد المحمدى، كارم محمود، أحمد عارف، جمال اليمانى، أحمد على عباس، جهاد الحداد، أحمد أبو بركة، أحمد سبيع، خالد محمد حمزة عباس، مجدى عبد اللطيف حمودة، عمرو السيد، مسعد حسين، عبده مصطفى حسينى، سعد خيرت الشاطر، عاطف أبو العبد، سمير محمد، محمد صلاح الدين سلطان، سامح مصطفى أحمد، الصحفى هانى صلاح الدين وآخرين.

كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.