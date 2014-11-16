6 ملايين جنيه لتغطية ترع وإنشاء وتجديد كباري بقرى المنيا

أعلن اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا عن تخصيص 6 مليون جنيه في خطة العام المالي 2014-2015 ، لإنشاء وتجديد عدد من الكباري بقرى المنيا ، إلى جانب تغطية عدد من الترع والمصارف ، للحفاظ على منظومة النظافة والبيئة، حيث تهدد تلك الترع والمصارف البيئة وحياة وأرواح المواطنين ، وخاصة التي تخترق الكتل السكنية ، بسبب تحويلها إلى مقالب للقمامة.

أضاف المحافظ، في تصريحات له اليوم، انه سيتم إنشاء كوبري على مجري السيل أمام المعهد الديني بقرية طهنا الجبل وكذلك إنشاء كوبري جديد بالحواصلية بسبب انهيار الكوبري القديم ، كما سيتم إنشاء كوبري خرساني على مصرف المحيط بقرية دمشير، وسيتم إحلال وتجديد كوبري على ترعة سواده تجاه طريق ماهر.

من جانبه قال إسماعيل الفحام رئيس مركز ومدينة المنيا انه تم طرح عدد 5 تغطيات للترع ضمن الخطة الموحدة للعام المالي 2014-2015 بإجمالي مبلغ 2,2 مليون جنيه لتغطيه ترعة النزلاوية فرع دمشاو هاشم لخدمة طريق المعهد الديني واستكمال تغطية ترعة القرداحي واستكمال تغطية ترعة القرداحي بمنشاة سواده إلى جانب تغطية جنابيه الجسر الطوخي بابو يعقوب واستكمال تغطية الترعة الدماريسية بالبرجاية.