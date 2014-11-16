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أبو النصر: 27800 متدرب في المحافظات استفادوا من البرنامج القومي لتدريب المعلمين

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أبو النصر: 27800 متدرب في المحافظات استفادوا من البرنامج القومي لتدريب المعلمين أبو النصر: 27800 متدرب في المحافظات استفادوا من البرنامج القومي لتدريب المعلمين

وزير التربية والتعليم

أكد الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم أن البرنامج القومي لتدريب وتأهيل المعلمين بالمديريات التعليمية خلال الفترة من 30/8 إلى 21/10/2014 المنفذ بواسطة معلمي القوافل التعليمية المعتمدين من الأكاديمية المهنية للمعلمين، قد حقق أهدافه من حيث تدريب المعلمين على تطورات المناهج الجديدة بالمرحلة (الابتدائية ـ الثانوية) ومناقشة آراء المعلمين بها، مشيرا إلى أن إجمالي عدد المتدربين المستفيدين قد بلغ (27800) متدرب في جميع المحافظات.

وقال أبو النصر إنه قد تم تدريب المعلمين على استراتيجيات التدريس الحديثة، وذلك في ظل الاهتمام بالتنمية البشرية، وهو من أهم نقاط الخطة الإستراتيجية لتطوير التعليم 2014/2030، بالإضافة إلى توضيح كيفية توظيف الوسائل الحديثة في خدمة المادة.

وأضاف أنه قد تم رصد ملاحظات المعلمين والموجهين حول المناهج التعليمية لنقلها إلى مديري عموم تنمية المواد الدراسية، كما تم إتاحة الفرصة للمتدربين لعرض أهم المشكلات التي تواجههم أثناء القيام بمهامهم.

وأشار الوزير إلى أنه تم تكليف مديري عموم تنمية المواد الدراسية بعقد اجتمع لأعضاء القوافل التعليمية، كل في مجال تخصصه، لعرض أهم المشكلات التي تواجه المعلمين والموجهين في المديريات التعليمية للوصول إلى حلول جذرية لتلك المشكلات.

وأضاف أنه قد تم التنبيه على السادة موجهي العموم بالمديريات التعليمية بضرورة وصول القرارات الوزارية المنظمة للعملية التعليمية لأيدي جميع المعلمين، أو اتخاذ اللازم نحو إرشادهم للوسائل التي يمكنهم من خلالها الاطلاع على آخر القرارات الوزارية المنظمة للعمل كالموقع الإلكتروني للوزارة.

ولفت إلى أنه تم تكليف مديري المديريات التعليمية بعمل التدريبات فيما بعد في مكان واحد أو في أماكن قريبة من بعضها بقدر الإمكان، حرصا على عدم إضاعة الوقت في التنقل وتحقيق الاستفادة القصوى من التدريب.

ووجه أبو النصر الشكر لوزارتي الشباب والرياضة والطيران المدني، حيث قامت الأولى بتوفير الإقامة والإعاشة لأعضاء القوافل التعليمية، وقامت الثانية بتوفير الانتقالات.

ومن جانبه كشف محمد سعد المشرف على قطاع التعليم العام عن أن إجمالي عدد أعضاء القوافل التعليمية (22 معلما) + (مشرف عام)، وعدد أعضاء القافلة في كل محافظة من 15 إلى 20 عضوا.

وأشار إلى أن المستهدفين من البرنامج هم: موجهو العموم، الموجهون الأوائل، الموجهون، المدرسون الأوائل، لجميع المواد الدراسية بالمرحلة الثانوية، والصف الثالث الابتدائي (منهج اللغة العربية)، وتمثلت المادة التدريبية في دليل المعلم للمناهج الدراسية التي تم تعديلها.

وأوضح أنه تم تنفيذ البرنامج في المديريات التعليمية بمقر فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين، أو مراكز التعليم المدني التابعة لوزارة الشباب والرياضة في حالة عدم وجود قاعات كافية للأعداد المستهدفة.

أ ش أ

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