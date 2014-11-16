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السيطرة على حريق في 3 منازل بقرية الكوم الأخضر بالمنيا

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السيطرة على حريق في 3 منازل بقرية الكوم الأخضر بالمنيا السيطرة على حريق في 3 منازل بقرية الكوم الأخضر بالمنيا

أرشيفية

ورد بلاغ لمركز شرطة مغاغة بالمنيا من غرفة عمليات النجدة  بنشوب حريق بناحية كوم الأخضر دائرة المركز.

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده، وبالفحص تبين نشوبه بمنزل مكون من طابق واحد، مسقوف بالعروق والألواح الخشبية، ملك “فتحي ا” 59 سنه، وامتد لمنزلين مجاورين مماثلين ملك كلا من “مجدي يوسف” 62 سنه، و”بباوي يوسف” 45 سنه.

أسفر الحريق عن احتراق بعض العروق والألواح الخشبية، والمفروشات، وكمية من التبن بالمنازل الثلاثة، وبسؤال اصحاب المناس اصحاب المنازل لم يعللوا سببا للحريق ولم يتهموا أحد بالتسبب فيه.

تم التحفظ على مكان الحريق، وأخطار المعمل الجنائي، وكلفت إدارة البحث الجنائي بعمل التحريات اللازمة للواقعة وظروفها وملابساتها.

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