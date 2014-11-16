ضبط شبكة دعارة وأعمال منافية للآداب تضم 8 رجال وسيدات بالغردقة

تمكن ضباط مباحث مكافحة الآداب بمديرية أمن البحر الأجمر برئاسة العقيد محمد عبدالفتاح، من إلقاء القبض علي شبكة دعارة بإحدى الشقق المفروشة بمنطقة الكوثر السياحية بالغردقة.

وتم ضبط 4 سيدات و4 رجال فى إحدى الشقق اثناء ممارستهما الاعمال المنافية للإداب بأستخدام عقود زواج عرفي منسوبه لإحدي المحاميات وتحرر محضر بالواقعة ويباشر المستشار ايهاب مهنا رئيس النيابة التحقيقات في الواقعة كانت معلومات قد وردت لمكتب مكافحة الاداب بتردد عدد من السيدات والرجال علي احدي الشقق المفروشه بمنطقة الكوثر في اوقات مختلفة وبعد اجراء التحريات والتاكد من المعلومات تبين ان الشقة تستخدم في الدعاره والاعمال المنافية للاداب بمقابل مادي وتم مداهمة المكان والقبض علي المتهمين .

وتم ضبط اعداد كبيرة من عقود الزواج العرفي ومبالغ مالية وملابس نسائية وعدد 5 واقي ذكري وتم تحريز المضبوطات.