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ضبط 1815 مخالفة مرورية متنوعة و3 سائقين متعاطي مخدرات بأسيوط

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ضبط 1815 مخالفة مرورية متنوعة و3 سائقين متعاطي مخدرات بأسيوط ضبط 1815 مخالفة مرورية متنوعة و3 سائقين متعاطي مخدرات بأسيوط

أرشيفية

تمكن ضباط مباحث المرور بأسيوط من خلال حملة مرورية على مختلف الطرق والميادين من ضبط 1815 مخالفة مرورية متنوعة و3 سائقين متعاطي مخدرات.

تلقى اللواء طارق نصر مدير أمن أسيوط إخطارًا من العقيد أحمد التوني رئيس مباحث مرور أسيوط يفيد بتمكن مباحث المرور أثناء قيامهم بحملة انضباطية بعدد من الأكمنة الثابتة والمتحركة من ضبط مخالفة مرورية تنوعت مابين عدم توافر شروط الأمن والمتانة، وعدم استخدام حزام للسائق، والامتناع عن نقل الركاب بدون مبرر، وانتهاء رخصة ومخالفة خط السير.

وتمكنت الحملة بالتنسيق مع مديرية الصحة، لفحص السائقين متعاطي المخدرات عن فحص 20 سائق منهم 17 سلبي و3 إيجابي وهم كلاً من “شريف ى ص م – 25سنة – سائق” ومقيم قسم أول أسيوط حال قيادته السيارة رقم “2364 ي و ج”، “تعاطي مادة الحشيش المخدر”، و “محمد. س. أ – 30 سنة سائق ومقيم قسم أول أسيوط أثناء قيادته السيارة رقم “4923 ي س ج” تعاطي مادة الحشيش وأقراص الترامادول المخدرتين، و”محمود. خ. أ – 30 سنة – عامل” ومقيم بدميال كفر الشيخ، أثناء قيادته السيارة رقم “24516 نقل كفر الشيخ” تعاطي أقراص الترامادول المخدر.

وبمواجهة المتهمين أقروا بتعاطيهم المواد المخدرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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