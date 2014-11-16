وزير التعليم يوجه بعلاج السلبيات الموجودة في 14 مدرسة ثانوية زراعية

أصدر الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم توجيهاته باستمرار متابعة المدارس الثانوية الزراعية، والعمل على تلافي السلبيات الموجودة بها وعلاجها في أسرع وقت ممكن .

> كما وجه الوزير بالتنبيه مشددا على مداومة متابعة المدارس بما ورد من كتب بمخازن الإدارات والمديريات ومخازن الوزارة بالسادس من أكتوبر لسرعة استلام الكتب التي بها عجز.

> وأمر الدكتور الوزير باتخاذ التدابير اللازمة لجعل المدرسة جاذبة للطلاب للحد من ارتفاع نسبة الغياب في بعض المدارس، وتفعيل دور الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بها، وكذلك الاهتمام بالأنشطة المتنوعة للحد من هذه الظاهرة .

> ووجه الوزير باتخاذ اللازم نحو سد العجز في المدرسين بالنقل أو الندب من المدارس التي بها زيادة الى المدارس التي بها عجز، والاستفادة من مسابقة تعيين الــ 30 ألف معلم في هذا الصدد .

> كما أمر الدكتور الوزير بإعداد تقارير متابعة عن باقي المدارس التابعة للتعليم الفني، وعرضها على سيادته في أقرب وقت.

> وكان الدكتور الوزير قد اطلع على تقرير مقدم من الدكتور محمد يوسف نائبه للتعليم الفني والتدريب المهني، يوضح وجود بعض السلبيات بعدد (14) مدرسة ثانوية زراعية، رصدتها متابعات إدارتي التوجيه الفني والخطة والتنظيم المدرسي بهذه المدارس.

> وتضمنت هذه السلبيات ارتفاع نسبة الغياب في بعض هذه المدارس، ووجود عجز في الكتب الدراسية في بعضها الآخر، ووجود عجز في هيئة التدريس لبعض المواد الدراسية في باقي المدارس.

> ويوضح التقرير أن السلبيات الثلاثة تواجدت مجتمعة في مدرستين من الــ 14 مدرسة هما: مدرسة بورسعيد الثانوية الزراعية وأبشواي الثانوية الزراعية .