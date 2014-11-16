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مصرع مدرس في حادث تصادم بالمنوفية

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مصرع مدرس في حادث تصادم بالمنوفية مصرع مدرس في حادث تصادم بالمنوفية

أرشيفية

لقى مدرس مصرعه ، صباح اليوم الأحد، في حادث تصادم بين دراجته النارية وسيارة ملاكي، بطريق فرعى ” محلة سبك – شنواى ” أمام قرية شنواى التابعة لمركز اشمون بمحافظة المنوفية، وتم نقله لمستشفى أشمون العام في محاولة لإنقاذه إلا انه لفظ أنفاسه الأخيرة.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية اخطارا من رئيس مباحث اشمون يفيد بحادث تصادم ومتوفى بطريق فرعى ” محلة سبك – شنواى ” امام قرية شنواى ؛ بالانتقال والفحص تبين أن طرفى الحادث سيارة قيادة “علي عبد السميع – 51 سنة – مهندس”، ومقيم بقرية محلة سبك؛ ودراجة نارية قيادة “أشرف سلامة – 33 سنة – مدرس”، ومقيم بقرية شنواي.

ووقع الحادث نتيجة اصطدام المركبتين بالمواجهة، ونجم عن الحادث وفاة قائد الدراجة النارية، ونقل الجثة إلى مستشفى أشمون العام، وحدوث تلفيات بالمركبتين.

تم تحرير محضر رقم 68778 جنح مركز أشمون لسنة 2014 وجاري العرض على النيابة.

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