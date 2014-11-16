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مصرع طفل سقط من “تروسيكل” أثناء ذهابه للمدرسة بالمنوفية

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مصرع طفل سقط من “تروسيكل” أثناء ذهابه للمدرسة بالمنوفية مصرع طفل سقط من “تروسيكل” أثناء ذهابه للمدرسة بالمنوفية

أرشيفية

لقى تلميذ بالمرحلة الإبتدائية بمدرسة قرية فيشا الصغرى الإبتدائية بمركز الباجور مصرعه، أثر سقوطه من أعلى “تروسيكل “كان يتعلق به لذهاب للمدرسة، وتم نقله لمستشفى الباجور، ولقى مصرعه متأثر بإصابته.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير امن المنوفية إخطارًا من رئيس مباحث أشمون يفيد بوصول “محمد كامل نبوى – 12 سنة – تلميذ”، ومقيم بقرية فيشا الصغرى التابعة لمركز الباجور، متأثرًا بإصابته بكدمات بالرأس والوجة والصدر.

وبالانتقال وسؤال والده قرر بسقوط نجله من اعلى تروسيكل أثناء تعلقه به للذهاب للمدرسة، وتم تحرير محضر رقم 6407 ادارى مركز الباجور لسنة 2014.

كما أصيبت “حبيبة محمد – 6 سنوات” – مقيمة بقرية سمادون التابعة لمركز أشمون، بكدمات بالرأس، واشتباه مابعد الارتجاج، إثر سقوطها من أعلى سلم المنزل اثناء اللعب، وتم نقلها إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى، وتحرير محضر رقم 68787 جنح مركز اشمون لسنة 2014.

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