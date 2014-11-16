كمال أجسام - رجال مصر أبطال العالم بـ5 ميداليات ذهبية

حصد رجال مصر بطولة العالم للكبار لكمال الأجسام المقامة في البرازيل بعد التتويج بخمس ميداليات ذهبية في الأوزان المختلفة في النهائيات التي أقيمت السبت.

ونجح الفراعنة الذين شاركوا في 10 أوزان مختلفة في حصد 11 ميداليات مختلفة، بواقع خمسة ميداليات ذهبية وثلاث فضيات ومثلهم برونز.

ونال عطية شعلان جائزة أفضل لاعب في البطولة، بجانب تتويجه بالميدالية الذهبية للوزن فوق الثقيل.

كما حصد إسلام المصري ذهبية وزن 100 كجم، وأحمد الورداني ذهبية في وزن 90 كجم.

وأسامة سلامة في وزن 80 كجم، وإسماعيل بندق وزن 75 كجم.

وعلى جانب الميداليات الفضية، فقد حصد شريف زيزو ميدالية وزن 85 كجم، وأحمد الهيتي وزن 75 كجم، وسامح أحمد وزن 65 كجم.

أما الميداليات البرونزية فقد حصدها محمد زكريا في وزن فوق الثقيل، أحمد شمس وزن 85 كجم ومحمد إمبابي وزن 70 كجم.

بينما احتل محمد الزيات المركز الخامس في وزن 85 كجم.

وتعود بعثة مصر يوم الثلاثاء بعد التتويج ببطولة العالم.