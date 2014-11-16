“التخطيط”: إتاحة استخدام الهواتف الذكية لهيئة المواصفات والجودة يواكب التطور العالمي

قال أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إن الوزارة تتعاون مع الهيئة العامة للمواصفات والجودة فى القيام بتعدد قنوات الاتصال مع الجمهور لنشر ثقافة المواصفات والجودة من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة عن طريق الإنترنت وإقامة بوابة لعرض الخدمات والوصفات ، فضلا عن تحديث خدمة جديدة وهى استخدام الهواتف الذكية لتواكب التطور العالمي فى تفعيل تكنولوجيا المعلومات والاستفادة من ارتفاع نسبة الهواتف فى مصر والتى بلغت 110% من عدد السكان .

جاء ذلك فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه المهندس أحمد كمال مدير برنامج الخدمات الحكومية بوزارة التخطيط خلال الاحتقال الذى تقيمه الهيئة العامة للمواصفات والجودة بمناسبة اليوم العالمى للمواصفات الذى يوافق ذكرى إنشاء منظمة الأيزو عام 1947 تحت عنوان المواصفات القياسية تضمن تكافؤ الفرص بحضور منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف العربى أن الوزارة تعمل مع الهيئة على توفير وسائل الاتصالات المناسبة لمساعدة الهيئة على إنشاء تفعيل وتطوير المواصفات والجودة، مشيرا إلى أن استخدام القنوات الجديدة يعمل على تقليل الوقت الذى كانت تستغرقه بنسبة 40% وذلك للوصول إلى المنافسة العالمية.

وبين أن الإصدار الثانى من البوابة سيتم فى غضون ثلاثة أشهر والذى سيتيح توفير 4 خدمات أساسية بهدف تعريف المستهلك بالبيانات اللازمة عن المنتج من حيث ترخيص وضعه للمواصفات القياسية من عدمه، لافتا إلى وجود خطة طموحة لدى وزارة التخطيط بالتعاون مع الهيئة لوضع جميع خدماتها على الإنترنت بجانب التواصل مع جهاز حماية المستهلك لمعرفة الاستخدام الأمثل للمواطنين .

أ ش أ