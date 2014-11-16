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حركة «مقاومة» بجامعة حلوان تنظم معرضًا للتعريف بشهداء أحداث «محمد محمود» الأولى

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حركة «مقاومة» بجامعة حلوان تنظم معرضًا للتعريف بشهداء أحداث «محمد محمود» الأولى حركة «مقاومة» بجامعة حلوان تنظم معرضًا للتعريف بشهداء أحداث «محمد محمود» الأولى

 

أحداث محمد محمود – أرشيفية

نظمت حركة «مقاومة» بجامعة حلوان معرضًا بالصور أمام مدرج 10، للتعريف بشهداء «أحداث محمد محمود» التي نشبت بين متظاهرين وقوات الشرطة في نوفمبر عام 2011.

عرض الطلاب من أعضاء الحركة بمعرضهم لافتات توضح سياسة تعامل قوات الشرطة والجيش مع المتظاهرين في تلك الفترة وقت تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة مقاليد الحكم بعد تنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن الحكم.

ومن المقرر قيام عدة فعاليات لطلاب حركة «مقاومة» في مناطق عدة بجامعة حلوان على مدار اليوم تمهيداً لذكرى أحداث محمد محمود في 19 من نوفمبر المقبل، و حتى يوم الأربعاء المقبل بالجامعة.

المراسل: شمس الدين مرتضى

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