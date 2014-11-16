حزب مستقبل وطن الفيوم يشنون مبادرة “قلب واحد وطن واحد”

شن شباب حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم ” أمانة مركز الفيوم ” مبادرة قلب واحد وطن واحد” ، والتي تهدف إلى خلق مجتمع راقي يقوم ببنائه باب وطني مخلص محب لوطنه .

قام شباب مستقبل وطن بالتعاون مع مجلس مدينة ومركز الفيوم بأولى فاعليات المبادرة ، والتي تضمنت تشجير كافة القرى بالوحده المحليه “بدسيا ” حيث وضعت أول شجرة بداخل كنيسة دسيا ، والتي امتدت لتشمل كافة قرى الوحدة ثم تلى ذلك تمهيد ورصف وإنارة الطرق .

أفاد محمد فؤاد أمين عام حزب مستقبل وطن بالفيوم ، بدور الشباب في صناعه المستقبل والذي يتبلور بالمشاركة السياسية للشباب والتناغم من أجل خدمة المجتمع .

وأضاف سالم فتيح ، أمين التنظيم بالحزب أن المبادرة ستكون بمثابة العدوى التي ستتفشى بكافة مراكز المحافظة ، لأن النجاح وروح التعاون والمحبة التي تثمرها تلك المبادرة نحن نفتقدها وفي أمس الحاجة إليها.

وأعلن الدكتور عبد الحميد الجيوشي ، أمين مركز الفيوم أن العمل سيظل مستمرا لمدة ثلاث أو أربعة أيام لحين الانتهاء من كافة القرى والوحدات المحلية بالمركز.

و أكده أيضا مجدي سمعان ، أمين لجنة العلاقات العامة بالحزب والذي أضاف أن مركز الفيوم سيشهد تطورا على كافة الأصعدة والأنشطة “الرياضية والاجتماعية والثقافية ” .