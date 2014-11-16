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بدء تنفيذ 5000 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بالخانكة

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بدء تنفيذ 5000 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بالخانكة بدء تنفيذ 5000 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بالخانكة

أرشيفية

قال المهندس صبري خربوش وكيل وزارة الاسكان بالقليوبية، أن الوزارة بدأت تنفيذ أكثر من 5000 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى موزعين على جميع مراكز المحافظة، ضمن المرحلتين الأولى والثانية، لتلبية المطالب الجماهيرية في الحصول على سكن ملائم للشباب.

وأكد خربوش، ان المرحلة الاولى تشمل 37 عمارة بمدينة الخانكة، و13 عمارة بعرب العليقات بالخانكة، و11 عمارة بحي شرق شبرا الخيمة، مشيرا ان المرحلة الثانية، تشمل بناء 6 عمارات بقرية ترسا ، و11 عمارة بمدينة الخصوص، و6 عمارات بشبين القناطر ، و4 عمارات ونصف بقليوب ، وعمارة ونصف بطوخ ، و2 عمارة بقها ، و3 عمارات ونصف ببنها ، وعمارة ونصف بشبرا الخيمة.

وقال وكيل الوزارة انه من المتوقع الإنتهاء من أعمال البناء في النصف الثاني من العام القادم 2015.

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