“الأرصاد”: الطقس غدًا لطيف شمالًا دافئ جنوبًا نهارًا بارد ليلًا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الاثنين طقس لطيف شمالا دافىء جنوبا نهارا بارد ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال سيناء ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة وعلى حلايب وشلاتين جنوبا والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحرين معتدلة وارتفاع الموج فيهما مابين متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

ومعامل تأثير التلوث متوسط الخطورة على القاهرة وسيناء يرتفع مساء منخفض الخطورة على السواحل الشمالية وجنوب البلاد والأحوال الجوية تسمح بتركيز الملوثات فى حالة حرق المخلفات الزراعية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا:-

الصغرى العظمى

القاهرة 14 24

> الإسكندرية 14 23

> مطروح 14 22

> بورسعيد 17 23

> دمياط 13 23

> بلطيم 13 22

> الإسماعيلية 15 24

> السويس 15 25

> العريش 13 24

> نخل 14 25

> طابا 13 24

> الطور 14 26

> مرسى علم 16 27

> الغردقة 18 30

> شرم الشيخ 18 29

> رفح 13 23

> كاترين 8 21

> سيوة 12 24

> المنيا 12 26

> الفيوم 13 25

> رأس سدر 16 26

> أبوسمبل 15 28

> وسط الدلتا 14 23

> أسيوط 12 27

> سوهاج 14 28

> الأقصر 15 30

> أسوان 17 30

> شلاتين 16 28

> حلايب 17 27

> الوادى الجديد 14 30

> قنا 15 28

> نويبع 16 26

> السلوم 13 22

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

> مكة المكرمة 25 35

> المدينة 19 29

> الرياض 14 27

> المنامة 22 26

> أبوظبى 18 29

> الدوحة 21 29

> الكويت 13 28

> دمشق 9 20

> بيروت 16 22

> عمان 12 17

> القدس 15 23

> غزة 15 22

> بغداد 17 27

> مسقط 22 29

> صنعاء 6 23

> الخرطوم 24 36

> طرابلس 13 28

> تونس 15 22

> الجزائر 10 21

> الرباط 13 20

> نواكشوط 20 34

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 2 15

> اسطنبول 11 16

> اسلام اباد 9 26

> نيودلهى 11 28

> جاكرتا 24 30

> بكين 1 12

> كوالامبور 24 32

> طوكيو 8 14

> أثينا 13 18

> روما 13 20

> باريس 6 11

> مدريد 6 13

> برلين 9 11

> لندن 8 12

> مونتريال 2- 3

> موسكو 5- 2-

> نيويورك 2 9

> واشنطن 3 11

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