»زايد للإسكان« يطلق »حياكم« للمواطنين

أطلق برنامج الشيخ زايد للاسكان فرع رأس الخيمة مبادرة «حياكم» في مركز «المنار» بهدف تعريف المواطنين بالخدمات التي يقدمها البرنامج والتوعية بالخدمات الذكية والترويج للمجمعات السكنية حسب نظام ثلاثي الأبعاد.

وقال عبدالكريم الشحي مدير فرع برنامج الشيخ زايد للإسكان في رأس الخيمة إن المبادرة الجديدة تأتي انطلاقاً من استراتيجية البرنامج في تعزيز التواصل مع المتعاملين والوصول لأكبر شريحة من المواطنين لافتاً أن المبادرة وفرت جميع الخدمات التي يقدمها الفرع من استفسار عن الطلبات ومتابعة المشاريع القائمة وتوزيع تصاميم الوحدات السكنية واستقبال ملاحظات الأهالي ومقترحاتهم.

وأضاف أن البرنامج أطلق جائزة «المسكن الأخضر الذكي» تحت شعار «بناء صمم وشيد بطريقة مستدامة وفعالة» بهدف تحفيز المستفيدين على بناء مساكن صديقة للبيئة ولتوعية وتثقيف أفراد المجتمع بشأن أهمية المحافظة على البيئة .

وسيتم إعلان النتائج خلال احتفالات اليوم الوطني 43 للدولة وتستهدف المساكن قيد الانشاء والتطوير بنسبة أكبر من 70% والتي تم تمويلها عن طريق برنامج الشيخ زايد للإسكان.

وترتكز معايير هذه الجائزة على 3 محاور رئيسية تتضمن التصميم الخارجي للمسكن كالتهوية الطبيعية للمسكن وعدد نوافذه وطرق استهلاك الطاقة واستخدام السخانات التي تعمل بالطاقة الشمسية وأجهزة كهربائية صديقة للبيئة واستخدام مياه التكييف في نظام الري الزراعي والتخلص من النفايات باستخدام حاويات إعادة التدوير البيئي للمسكن وحيوية المبنى وكفاءة الموارد كالمياه والنفايات .

مسكني الافتراضي

وأضاف الشحي أن البرنامج أطلق كذلك تطبيق «مسكني الافتراضي» الذي يعرض نماذج المسكن بشكل ثلاثي الأبعاد تمكن المستخدمين من الاطلاع شبه الحقيقي للمساكن عن طريق الولوج إلى المسكن ومشاهدة تقسيماته الداخلية .

كما يتيح للمستخدمين الاطلاع على مجموعة مختارة من نماذج المساكن الجاهزة التي تم دراستها وتصميمها وفقاً لمعايير عالية ومراعاة التوسع المستقبلي لها ويمكن للمستخدم اختيار المسكن المراد عرضه واستعراضه بشكل ثلاثي الأبعاد من الخارج والداخل .

كما يمكن طباعة العلامة الخاصة بالنموذج واستخدام ميزة الكاميرا للتجول داخل وخارج النموذج وتم توزيع المسطحات الخضراء والفيلا بشكل نموذجي لتمكين المستخدم من تخيل المساحة التي سيتم استغلالها من الأرض إلى جانب وضع أثاث بسيط في الغرف لمعرفة المساحات وكيفية استغلالها.