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ناهد عشرى: موقع وزارة القوى العاملة استقبل 22 ألف طلب توظيف

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ناهد عشرى: موقع وزارة القوى العاملة استقبل 22 ألف طلب توظيف ناهد عشرى: موقع وزارة القوى العاملة استقبل 22 ألف طلب توظيف

جانب من توقيع بروتوكول التعاون

وقعت ناهد العشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة واللواء أحمد القصاص، محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، بروتوكول تعاون لتدريب العمالة والسلامة والصحة المهنية.

ويأتى البروتوكول فى بداية جولة للوزيرة والمحافظ لتوزيع 2500 بطانية و10 كرافانات و5 دوريات مياه متحركة على العاملين بمشروع قناة السويس الجديدة.

وقالت الوزيرة إنه تم توفير 200عامل للشركة الإماراتية العاملة فى مشروع التكريك بعد الاتفاق مع الجانب الإماراتى لتوفير العمالة اللازمة لهم بجانب استقبال الوزارة 22.500 ألف طلب توظيف على موقع الوزارة.

وقالت الوزيرة إن البروتوكول يأتى فى إطار خطة للمحافظات النموذجية فى العمالة لمواجهة اخطار المهنة والعمل والحفاظ على السلامة خلال العمل.

وقال محافظ الإسماعيلية إن المحافظة وفرت العمالة للمشروع من خلال القوى العاملة وأن هناك غرفة متابعة لمتابعة أى أحتياجات للمشروع على مدار الساعة حتى يكتمل فى موعده الذى حدده الرئيس .

وعبر الوزير ة والمحافظ فى طريق القناة الجديدة لتسليم البطاطين وأغذية على العمال.

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