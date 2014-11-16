المنتخب القومي يطير للقاء تونس فى تصفيات أفريقيا

غادرت مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، بعثة منتخب القومى لكرة القدم متوجهة إلى تونس للقاء منتخبها الأربعاء القادم فى الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية التى تقام يناير القادم فى غينيا الاستوائية.

ذكرت مصادر أمنية بالمطار تضم البعثة 35 راكبا بينهم 23 لاعبا برئاسة حسن فريد نائب رئيس إتحاد كرة القدم ويسعى منتخب مصر لحصد الثلاث نقاط المباراة أملا فى التأهل لبطولة أفريقيا من خلال أفضل نتائج المركز الثالث فى المجموعات .

وكان منتخب مصر قد تلقى هزيمة خلال مباراته الأخيرة أمام منتخب السنغال والتى أقيمت بالقاهرة مساء أمس السبت مما أضاع فرصة كبيرة للتأهل للبطولة .