تعطل الدراسة بمدارس أشمون بالمنوفية بعد بلاغ سلبى بوجود قنبلة بمدرسة ثانوى

عثر عمال عبد المنعم رياض الثانوية بقرية سنتريس مركز أشمون بمحافظة المنوفية ، على جسم غريب داخل فناء المدرسة مما أثار حالة من الذعر بين طلاب المدراس بالقرية وتم إنهاء اليوم الدراسى وإنصراف جميع الطلاب ، وتبين من فحص الجسم الغريب خلوه من أي مفرقعات وسلبية البلاغ.

حيث تلقت شرطة النجدة والحماية المدنية بلاغ بالعثور على جسم غريب بمدرسة عبد المنعم رياض الثانوية بطريق سنتريس أشمون ، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وضباط إدارة المفرقعات لمكان الواقعة ، وبفحص الجسم تبين انه عبارة عن علبة كنز بها أسلاك كهربائية ورمل وخالية من اى مواد متفجرة .

وأكد الدكتور عبد الله عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية ، انه اعطى تعليمات لجميع مديريى المدراس بإنهاء اليوم الدراسى وإخلاء المدراسة فى حالة ورود اى بلاغ يهدد حياة الطلاب ، خوفا على حياة الطلاب كإجراء إحترازى خشية ان يكون البلاغ إيجابى.

وأضاف عمارة فى تصريحات صحفية ، أنه ابلغ على الفور الفرقة 180 مفرقعات وتبين سلبية البلاغ وان الجسم عبارة عن علبتين كانز بهم اسلاك ورمل مشيرا إلى أنه اتخذ نفس الاجراء منذ شهر تقريبا بعد العثور على جسم غريب بإحدى مدراس الشهداء .