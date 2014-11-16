أخبار عاجلة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

تعطل الدراسة بمدارس أشمون بالمنوفية بعد بلاغ سلبى بوجود قنبلة بمدرسة ثانوى

Google+ Print
تعطل الدراسة بمدارس أشمون بالمنوفية بعد بلاغ سلبى بوجود قنبلة بمدرسة ثانوى تعطل الدراسة بمدارس أشمون بالمنوفية بعد بلاغ سلبى بوجود قنبلة بمدرسة ثانوى

سنتريسعثر عمال عبد المنعم رياض الثانوية بقرية سنتريس مركز أشمون بمحافظة المنوفية  ، على جسم غريب داخل فناء المدرسة مما أثار حالة من الذعر بين طلاب المدراس بالقرية وتم إنهاء اليوم الدراسى وإنصراف جميع الطلاب ، وتبين من فحص الجسم الغريب خلوه من أي مفرقعات وسلبية البلاغ.

حيث تلقت شرطة النجدة والحماية المدنية بلاغ بالعثور على جسم غريب بمدرسة عبد المنعم رياض الثانوية بطريق سنتريس أشمون ، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وضباط إدارة المفرقعات لمكان الواقعة  ، وبفحص الجسم تبين انه عبارة عن علبة كنز بها أسلاك كهربائية ورمل وخالية من اى مواد متفجرة .

وأكد الدكتور عبد الله عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية ، انه اعطى تعليمات لجميع مديريى المدراس بإنهاء اليوم الدراسى وإخلاء المدراسة فى حالة ورود اى بلاغ يهدد حياة الطلاب ، خوفا على حياة الطلاب كإجراء إحترازى خشية ان يكون البلاغ إيجابى.

وأضاف عمارة فى تصريحات صحفية ، أنه ابلغ على الفور الفرقة 180 مفرقعات وتبين سلبية البلاغ وان الجسم عبارة عن علبتين كانز بهم اسلاك ورمل مشيرا إلى أنه اتخذ نفس الاجراء منذ شهر تقريبا بعد العثور على جسم غريب بإحدى مدراس الشهداء .

سنتريس1 سنتريس2

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا