مرض أحمد حلمي يكشف مرض زوجته

القاهرة - مروة عبد الفضيل

على الرغم من حرص الفنان المصري أحمد حلمي، على كتابة التغريدات بشكل مستمر، على حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، سواء لإطلاع جمهوره على أي جديد فني لديه، أو لكتابة أراءه حول أي موضوع معين.

ولكن اللافت أن حلمي توقف منذ ما يقارب الشهر عن كتابة التغريدات، فظن الجميع أنه مشغول بابنه سليم الذي رزق به وزوجته منى زكي مؤخراً، حيث أنجبته والدته، وأنه قرر التوقف عن كتابة التغريدات رفضاً للحملة الشرسة التي شنّها الكثيرون ضده بسبب قيام زوجته بإلإنجاب في أمريكا، ومنح نجله الجنسية الأمريكية.

أما الحقيقة فهي أن حلمي كان في أمريكا لمتابعة حالته الصحية وحالة زوجته التي أصيبت بفيروس نادر في الدم، حسب ما أكده مقربون منه.

وتظهر أخر تغريدة نشرها أحمد أنه كتبها فور معرفته بخبر إصابته بمرض السرطان، وكانت بتاريخ 28 أكتوبر الماضي، إذ كتب: "عشت حياتي متأملا، وعرفت أن للحياة جانب آخر مظلم، وعندما اكتشفت أنني أقف فيه، تألمت ولكني لم أيأس، وأزداد إصراري على أن أكمل ما تبقى من الحياة، متأملا للجانب المضيء في آلامي".

من ناحيته، طمأن الفنان شريف منير جمهور حلمي، وهو صديق مشترك بين منى وأحمد قائلا عبر فيس بوك: "حلمي على اتصال بيا هو ومنى وهو بخير الحمد لله عمل العملية ونجحت وحالته مستقرة جدا والحمد لله، وراجع مصر قريب جدا بإذن الله. فاطمنوا"

أما الفنان عمرو محمود ياسين فعاتب الذين هاجموا أحمد لمجرد أن ابنه ولد في أمريكا ومُنح الجنسية الأمريكية حيث كتب قائلاً: "قعدنا نتابع على مدار أسابيع الحملة الشرسة على أحمد حلمي ومراته وأزاي يبقى عامل فيلم "عسل أسود" و يروحوا يخلفوا في أمريكا وناس كتير قعدت تنهش فيهم .. وفي الأخر الناس تكتشف الحقيقة وأن أحمد ومنى عندهم مشاكل صحية وده السبب في وجودهم في أمريكا ! يا ريت الناس اللي غاوية تقطيع في خلق الله تبطل بقي .. وربنا يشفيك يا احمد و يرجعك بلدك و لجمهورك بكامل صحتك وعافيتك ..

وشارك محمود الرأي الشاعر الغنائي أمير طعيمة الذي تعاون مع حلمي في كتابه فيلم "عسل اسود"حيث قال: "الحمد لله ربنا الشافي ربنا يخليك يا حلمي لولادك ومراتك" يا ريت الموقف الصعب ده يبقى درس للناس اللي زاطت أيامها وقت ولادة ابنه في أمريكا وكانوا بيشككوا ف وطنيته ف وقت كان هو بيمر بأصعب أزمة ف حياته، ماتتدخلش بعد كده في اللي مالكش فيه مادام ماتعرفش ظروف الناس عشان حساب ربنا عسير وما تبقاش ناكر للفنان اللي بقاله سنين بيسعدك وياما ضحكك ومتعك.. ماتبقاش جاحد يا رب ترجع الرحمة في قلوب المصريين".

وقد اكتفى الفنان تامر حسني بالدعاء لحلمي قائلاً: "ألف مليون سلامة عليك يا حلمي و ربنا يرجعك بالسلامة لأولادك واهلك وكل اللي بيحبوك يا رب اشفي كل مري".

من جانبه فقد أنشأ الإعلامي اللبناني على جابر وهو صديق مقرب لحلمي وسبق وشاركه في لجنة تحكيم برنامج "أراب جوت تالت" هاشتاج بعنوان "سلامتك يا حلمي"، طالب فيه جمهور الفنان الكبير في أرجاء الوطن العربي، بالمشاركة من خلاله بالدعاء لـ"البرنس قائلاً: "نرجو من الجمهور المشاركة والدعاء للفنان أحمد حلمي عبر هذا الهاشتاج".