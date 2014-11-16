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منير يطالب الشباب بمساندة مصر في حفل الجامعة الكندية

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منير يطالب الشباب بمساندة مصر في حفل الجامعة الكندية منير يطالب الشباب بمساندة مصر في حفل الجامعة الكندية

الأحد 16-11-2014 06:46

أحيا "الكينج" محمد منير حفلاً غنائياً في جامعة الأهرام الكندية في مدينة 6 أكتوبر، بالأمس، حضره الألاف من عشّاقه المتعطشين لسماعه، منذ أخر حفل له في الساحل الشمالي.
وبدأ الكينج حفله بأغنية "يا أهل العرب والطرب" بعد أنّ قدّم الفنان أحمد عصام فقرة الألعاب النارية التي أبهرت الحضور.
وقام "الكينج" بغناء العديد من أغانيه الشهيرة مثل "حدوته مصرية"، و"رمان"، "يا حمام"، وكعادته أبدع منير في غناء "الكون كله بيدور"..
وخلال أداءه لإحدى الأغنيات، خاطب الكينج جمهوره عن ضرورة دعم الوطن ومساعدة في الخروج من أزمتها، وعدم السماح لأحد بالعبث في مقدرات البلد والشعب، حيث حث منير الشباب على ضرورة مساندة الدولة في كل خطواتها لأن الشباب هم عنصر النجاح الأساسي وقوة مصر الحقيقية.
وعلى الرغم من تألّق الكينج في حفله، إلا أن جمهوره عانى من عقبات سوء التنظيم، من قبل الجامعة ومن شركة التنظيم التي تمثلت في تدافع أعداد كبيرة من الجمهور على البوابات، الأمر الذي دفع فانز منير إلى اقتحام بوابات الدخول بعد أن صعد الكينج على المسرح.

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سيدتي

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