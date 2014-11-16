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المشاركون في “ذكرى اليوم العالمي التسامح”: تقويم الأفكار يبدأ بالأسرة والتعليم

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المشاركون في “ذكرى اليوم العالمي التسامح”: تقويم الأفكار يبدأ بالأسرة والتعليم المشاركون في “ذكرى اليوم العالمي التسامح”: تقويم الأفكار يبدأ بالأسرة والتعليم

أرشيفية

نظمت الكنيسة الإنجيلية بشبرا، أمس، لقاء فكرياً عن “التسامح وثقافة السلام”، بمناسبة اليوم العالمى للتسامح، الذى أقرته اليونسكو في عام 1995، ويحتفل به فى 16 نوفمبر من كل عام.

وقال القس رفعت فكرى راعى الكنيسة الإنجيلية بشبرا، ورئيس السنودس الإنجيلى أن التسامح هو تقدير للتنوع والإختلاف الثقافى، والانفتاح على الآخرين وفلسفاتهم ، للتعلم والأطلاع ، وكذلك ترسخ بانه ليس هناك فرد أو ثقافة أو وطن أو ديانة تحتكر المعرفة والحقيقة بمفردها ، مشيرا إلى أنه ورغم تعرض العالم العربي لكثيرا من الأحداث، ولكن مصرلازالت تمسك بزمام الأمور.

أكدت الدكتورة سلوي عبد الباقي أستاذ علم النفس أن أمريكا أحد أوائل من شهدوا حاله التعصب وعانت منه عبر الصدع بين المواطنين السود والبيض، وظهرت جماعات “كو كلوكس كلان” من المواطنين البيض يقتلون السود، نظرا لتأثر أعمالهم من قيام السود بالعمل بأجور أقل مما قلص أعمال البيض.

وأضافت : أن تقويم الأفكار يبدأ من العائلة والأسرة، ومنها التعليم بالمدرسة ، ويجب الاهتمام بتنشأت الشباب الصغير ، أما الكبار أصحاب المعتقدات الخاطئة، لا حل أمامهم سوى القمع وان الحماية الحقيقية من الإلحاد، هو تعرف الأطفال والشباب على كل الأديان السماوية الثلاثة، وسوف يجدون قواسم مشتركة بين الأديان، مما لايدع فرصة لأحد يغير ديانته.

وأكد الشيخ أسامة القوصي الداعية الإسلامى، أن الرسائل السماوية تدعو للمحبه والتسامح ، قائلاً “اننا لسنا ضد الديانة اليهودية، وانما ضد الصهيونية، والعنصرية، والتعالي”، وأضاف “على الـ90 مليون مصري أن يتعايشوا سوياً.

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