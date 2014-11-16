مجلس النواب الليبي يعلن بنغازي “مدينة منكوبة”

أعلن مجلس النواب الليبي، أن بنغازي «مدينة منكوبة» ؛ بسبب الإرهاب وأفعاله الترويعية والتخريبية والعشوائية واتخاذه من المدنيين دروعًا بشرية ؛ مما أدّى لتدمير كافة الأملاك العامة والخاصة.

وقال المجلس في بيان اليوم السبت، إن الأوضاع التي تشهدها مدينة بنغازي والصراع الحتمي بين قوات الجيش الوطني والشعب المنتفض من جهة والجماعات المسلحة من جهة أخرى، وما أسفرت عنه من خسائر بشرية وأضرار مادية، وانعدام فرص تقديم الخدمات للمواطنين، دعا المجلس إلى اتخاذ عدة إجراءات من بينها إعلان المدينة منكوبة .

وأكد البيان دعم المجلس «الكامل والمُطلق» للشعب والجيش في حربه الحتمية المصيرية لاجتثاث الإرهاب.

وجدَّد المجلس دعوته إلى «التماسك والصبر والمصابرة واحترام القوانين الإنسانية ، والحفاظ على النسيج الاجتماعي، الذي يميّز ليبيا عامة وبنغازي خاصة»، وذلك لقطع الطريق أمام «أبواق الفتن والشؤم من قنوات إعلامية ومحلية ودولية ساندت وتساند الانقلاب والإرهاب والتقسيم والتشرذم»، واصفًا الأحداث بـ«حرب شعب ضد إرهاب».

ودعا المجلس كافة الجمعيّات والمؤسسات الإغاثية والدولية والعربية والمحلية والمدن المجاورة إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية بإغاثة بنغازي، كما طالب مؤسسة الهلال الأحمر بتوفير ممرات آمنة للمدنيين.

كما طالب المجلس بدعم ممثل ليبيا بالأمم المتحدة لتوضيح «أنَّ خارطة الصراع في ليبيا محدودة بمناطق معينة»، وبالتالي تحفيز الأمم المتحدة ومؤسساتها المعنية لتوفير جسر جوي وبحري لإغاثة المدنيين والنازحين بالمواد الغذائية والدوائية.

وجدّد المجلس دعوة الحكومة إلى سرعة تفعيل وتحفيز لجنة الأزمة القائمة وتلبية حاجات المواطنين والنازحين والجرحى وأيضًا اتخاذ الخطوات الاستثنائية والشجاعة لتلك المرحلة الفارقة التي يمر بها الوطن.