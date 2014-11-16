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مقتل 3 قيادات من «أنصار بيت المقدس» وضبط 14 في مواجهات مع الأمن جنوب العريش

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مقتل 3 قيادات من «أنصار بيت المقدس» وضبط 14 في مواجهات مع الأمن جنوب العريش مقتل 3 قيادات من «أنصار بيت المقدس» وضبط 14 في مواجهات مع الأمن جنوب العريش

أرشيفية

أكد مصدر أمنى أن الجيش تمكن من قتل ثلاثة قياديين في جماعة «أنصار بيت المقدس» جنوب مدينة العريش، وذلك في إطار العمليات العسكرية التي يخوضها ضد المسلحين في سيناء.

وأوضحت المصادر أن القيادي في الجماعة ف .ع قتل بالإضافة إلى إثنين آخرين في مواجهات مع القوات الأمنية جنوب مدينة العريش.

كما أسفرت الاشتباكات التي اندلعت بين الجيش والمسلحين خلال حملة مداهمات في العريش، عن إلقاء القبض على 14 مسلحًا.

وكانت مصادر عسكرية قد تحدثت عن مقتل عشرة مسلحين في اليومين الماضيين.

من جهة اخرى، أعلنت مجموعة من شباب سيناء في انشاء «مجلس شباب قبائل سيناء» لمواجهة الجماعات الإرهابية بالسلاح.

من ناحية آخرى شنت قوات الشرطة بمديرية أمن شمال سيناء حملة تمشيط على الطرق الرئيسية وحملات مرورية لضبط عدد كبير من المخالفات المرورية داخل مدينة العريش.

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أونا

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