بوتين: زمن الاضرابات سيطول ما لم تحترم الدول مصالح بعضها البعض.. وتعمل على وضع لقاح ضد إيبولا

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن قناعته بأن الاضطرابات في العالم ستستمر إلى أمد طويل ما لم تحترم الأطراف الدولية مصالح بعضها البعض.

جاء حديث الرئيس الروسي خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة بريزبن الاسترالية في ختام أعمال قمة العشرين، وأكد فيه أن الوضع في أوكرانيا يملك فرصا وآفاقا واسعة للتسوية.

وقال بوتين، إنه بحث المسألة الأوكرانية خلال لقاءات ثنائية مع عدد من قادة الدول المشاركة في القمة، لافتا إلى أنه تسنى خلالها التوصل إلى فهم مشترك.

وفي سياق تداعيات الأزمة الأوكرانية على روسيا وما تبعها من عقوبات غربية أكد بوتين أن مسألة العقوبات لم تبحث خلال اجتماعات القمة لكنه جدد الإشارة إلى أن “العقوبات تعيق الجميع ويجب الابتعاد عنها”.

في سياق متصل أكد الرئيس الروسي أن أسعار النفط الحالية لم تؤثر سلبا على الاقتصاد الروسي، وشدد على أن “جميع عوائد الذهب الأسود في هذا العام ستكون مضمونة بغض النظر عن تأرجح سعره”.

وأعلن بوتين أنه سيتم إدخال تعديلات على حجم الإنفاق في الميزانية الروسية، في حال انخفاض أسعار النفط العام المقبل، دون أن يمس ذلك التزامات الدولة الاجتماعية، معبرا عن ثقته بأن “العام المقبل سيشهد تصحيحا في أسعار النفط”.

وقال بوتين: روسيا تعمل على وضع لقاح ضد إيبولا

من جانب آخر كشف الرئيس الروسي أن الاختصاصيين الروس يعملون بجد على وضع لقاح لحمى إيبولا، معربا عن أمله بأن يتوصلوا لنتائج إيجابية.

وكشف بوتين أن طائرة تحمل معدات طبية ومشفى متنقلا بمئتي سرير لمكافحة الفيروسات الحادة غادرت موسكو ليل الأحد متجهة إلى غينيا.