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هيجل: شبكة خراسان خطيرة.. وسننظر بطلب إرسال قوات أمريكية برية للعراق

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هيجل: شبكة خراسان خطيرة.. وسننظر بطلب إرسال قوات أمريكية برية للعراق هيجل: شبكة خراسان خطيرة.. وسننظر بطلب إرسال قوات أمريكية برية للعراق

أرشيفية

قال وزير الدفاع الأمريكي، تشاك هيجل، إنه قد ينظر في طلب إرسال قوات برية أمريكية إلى العراق من أجل المساعدة على تحديد الأهداف الأرضية التي تعتزم طائرات التحالف الدولي استهدافها، وذلك بحال قام قائد الأركان الأمريكية المشتركة بتقديم توصية بذلك.

وكان قائد الأركان الأمريكية، الجنرال مارتن ديمبسي، قد قال في مناسبتين سابقتين، إنه قد يضطر لتقديم اقتراح مماثل في مرحلة ما، مع تشديده على أنه لم يقدمه بعد.

وقد وصل ديمبسي إلى العراق السبت، في زيارة تهدف إلى الاطلاع ميدانيا على الحاجات العسكرية القائمة في البلاد وتقييم الأوضاع فيها، علما أن قرابة ثلاثة آلاف جندي أمريكي ينتشرون في العراق حاليا ضمن مهمات استشارية وتدريبية.

وقد تحدث هيجل لـCNN السبت بختام مؤتمر حول استراتيجيات الأمن القومي بمكتبة الرئيس الأسبق، رونالد ريجان، بولاية كاليفورنيا، قائلا: “سنتعامل مع تلك التوصية، لكنها لم تُطرح بعد.”

ورفض هيجل تأكيد ما إذا كانت الضربات الجوية الأمريكية ضد ما يعرف بـ” خراسان” قد أدت إلى مقتل كبار القادة فيها، ولكنه شدد على أن الشبكة ما زالت تمثل “تهديدا خطيرا” للولايات المتحدة قائلا: “نعرف أنهم يخططون لمهاجمة مصالحنا، وخاصة في أوروبا، ولذلك نواصل استهدافهم.”

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