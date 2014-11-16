اليوم.. إعادة محاكمة إبراهيم سليمان في قضية “سوديك”

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عدلي إبراهيم فاضل، اليوم الأحد تأجيل إعادة محاكمة المهندس محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، ومتهمين آخرين من مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاتهامهم بإهدار المال العام في تخصيص أرض لشركة سوديك المملوكة لرجل الأعمال مجدي راسخ، بالمخالفة لإجراءات التخصيص القانونية.

كانت محكمة النقض قضت في ديسمبر الماضي بنقض الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة القاضي بمعاقبة إبراهيم سليمان بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وذلك إثر إدانته بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة وإهدار المال العام وإعادة محاكمته أمام دائرة جديدة من دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التي أصدرت حكمها بالإدانة وسبق لمحكمة جنايات القاهرة أن عاقبت إبراهيم سليمان ورجل الأعمال الهارب مجدي راسخ بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لكل منهما.