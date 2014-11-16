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شذى حسون نجمة سهرة رأس السنة في المغرب

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شذى حسون نجمة سهرة رأس السنة في المغرب شذى حسون نجمة سهرة رأس السنة في المغرب

السبت 15-11-2014 23:16

تحلّ الفنانة شذى حسون ضيفة على القناة "الثانية" المغربية، للمشاركة في تصوير سهرة رأس السنة، حيث ستؤدّي أغنيات عدّة، لقيت نجاحاً كبيراً على الساحة الغنائية المغربية والعربية.

ويشارك إلى جانب حسون كوكبة من الفنانين المغاربة، أبرزهم الفنانان الشعبين عبد العزيز الستاتي وزينة الداودية، حيث سيُفاجئان جمهورهما بديو غنائي يجمعهما لأوّل مرة كنجمين للأغنية الشعبية في المغرب، بعنوان "فتوني غير نتوما". ويعتبر هذا الديو هو أوّل عمل من نوعه سيجمع بين الفنانين في حفلة فنيّة جماهيرية كبيرة.

ومن بين نجوم السهرة نذكر أيضاً: سعيدة شرف، والفنان سعيد المغربي صاحب الأغنية الشهيرة "لا علاقة"، التي سيؤديها خلال هذه السهرة، التي سيقدّمها ولأوّل مرّة المنشّط التلفزيوني المعروف رشيد العلالي.

 

 

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