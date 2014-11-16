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عادل كرم: يارا رفيقتي وأختي لا أكثر ولا أقل!

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عادل كرم: يارا رفيقتي وأختي لا أكثر ولا أقل! عادل كرم: يارا رفيقتي وأختي لا أكثر ولا أقل!

السبت 15-11-2014 23:52

أكّد الممثل اللبناني عادل كرم أنّ العلاقة التي تربطه بالنجمة يارا هي مجرّد علاقة صداقة وأخوة.

وخلال لقاء تلفزيوني، كان عادل ضيفه مؤخّراً، أوضح أنه يعتبر يارا بمثابة أخته وصديقته ورفيقته لا أكثر ولا أقلّ، مشيراً إلى أنّه سيجمعهما كليب قريباً تحت إدارة المخرج ناصر فقيه.

وكشف عادل أنّه يعدّ لفيلم سينمائي سيعرض في عام 2015، رافضاً الكشف عن أيّ تفاصيل تخصّ الفيلم. وقال الممثل إنّه يفضّل التكتّم على التفاصيل في الوقت الحالي.

وكانت شائعات قد انتشرت مؤخّراً، تفيد بأنه ثمّة علاقة حبّ وارتباط عاطفي بين عادل كرم ويارا، خصوصاً بعد قيام يارا بنشر صورة تجمعها بعادل عبر حسابها الشخصيّ في موقع "تويتر"، أرفقتها بتعليق: "مع حبيب قلبي". وقد تزامن ذلك مع انتشار صورة لعادل، وهو ممسك بألبوم يارا الأخير "عايش بعيوني"، وهو في سيّارته، للترويج له، بعد أن حلّت النجمة ضيفة على برنامجه "هيدا حكي". وقتها، تبادل النجمان عبارات الغزل والمديح، ونادى كلّ منهما الآخر باسم الدلع، فقالت يارا لعادل: "يا عدّولي"، فيما ناداها بـ"يورشا".

يُذكر أنّ هذه ليست الشائعة الأولى التي لاحقت يارا بشأن أمورها العاطفية، إذ سبق لها أن طاردتها شائعة ارتباطها بالملحن اللبناني طارق أبو جودة، قبل أن يقوما بنفيها.

وفي سياق آخر، لا يزال عادل يواجه مشكلات شخصية مع زوجته السابقة، التي اتهمته بأنه تخلّى عن ابنهما الرضيع، الذي يُعاني من مرض في القلب.

 

 

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