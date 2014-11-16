ضبط سيارتين محملين ب 2 طن سولار بمحطة تموين سوهاج‎

تمكنت الاجهزة الامنية بمديرية امن سوهاج من ضبط السيارتين رقمي 27514 نقل سوهاج [ محملة بعدد من البراميل بداخلها عدد "1000" لتر سولار ] قيادة المدعو مينا كمال الطيب سن 17 طالب – ويقيم بناحية الرقاقنه بمركز جرجا و 27456 نقل سوهاج [ محملة بعدد من البراميل بداخلها عدد "1000" لتر سولار ] قيادة المدعو محمود السيد محمود سن 19 عامل – ويقيم بناحية بيت داوود – دائرة مركز جرجا .

وذلك أثناء توقفهما بمحطة تموين وقود بدائرة مركز المنشاة بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات تـم التحفــظ علي المضبوطات .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 5197 إداري مركز المنشاة لسنة 2014 وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف .