

> نصيحة الي كل رجل متزوج احترس من صمت زوجتك، حينما يتحول هدؤ زوجتك الي سلوك يومي فاعلم ان هناك سبب قوي وراء صمتها، لا تتجاهل صمتها و ابدأ فورا بالبحث وراء ذلك، فحتما حياتك الزوجية في خطر.

ولعل التلوث قد بلغ في علاقتكما حداً يستوجب التدخل السريع من المرشدين الإجتماعيين والنفسيين وخبراء العلاقات الأسرية، وعليك أن تقف وقفة تفكير تتأمل فيها ماضي المرأة الذي سجله التاريخ، ففي الماضي وعلى مر ملايين السنين وحتى منتصف القرن الماضي، ظل الرجل يحضر لزوجته شيئاً يؤكل تعبيراً منه عن إهتمامه بها، وفي ذلك الحين كانت المرأة تحتاج للتواصل والكلام مع أحد لمواجهة مشكلة تعترضها أو معرفة أمر تجهله، فتتجه نحو أمها أو نساء العائلة أو صديقاتها، لطالما وجدت المرأة امرأة أخرى تصغي لها، أما اليوم فقد إختلفت طريقة تنظيم المجتمع، وأصبح الزوجين يعيشان منعزلين عن الأهل مما يجعل الزوج هو المقصد الوحيد الذي تُحبِّذ الزوجة التواصل معه.

يقول الين ويلر: إن الكلام عن المشكلة أمام شخص يُصغي بإنتباه مسألة حيوية بالنسبة للمرأة، فإذا لم تروِّح عن نفسها مع الإنسان الذي يشاركها حياتها، يتفاقم غضبها الذي تصبه في النهاية عليه !

> لذلك أيها الرجل عليك أن تجيد الإستماع إلى أحاديث زوجتك، وتجيد التفاعل معها ومخاطبتها حتى تحافظ على علاقتكما قوية ومستقرة.