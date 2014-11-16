بريطانيا تحقق في تقارير عن إصابة بريطاني يشتبه بقطعه رؤوس رهائن

قالت بريطانيا إنها تحقق في تقارير قالت إن رجلا يعتقد أنه بريطاني الجنسية ويشتبه بقطعه الرؤوس في شرائط مصورة بثها تنظيم داعش أصيب في غارة جوية قادتها الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

وقالت صحيفة ميل أون صنداي البريطانية، من المعتقد أن هذا الرجل الذي أطلقت عليه وسائل الإعلام البريطانية اسم “جون الجهادي” أصيب في غارة جوية على اجتماع لزعماء التنظيم في بلدة عراقية متاخمة للحدود السورية السبت الماضي.

وأضافت الصحيفة، أنه قيل أيضًا إن زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي أصيب في الهجوم.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية “لدينا علم بهذه التقارير”.

“لا نستطيع تأكيد هذه التقارير”.

وبثت يوم الخميس كلمة زعمت أنها للبغدادي في أعقاب روايات متضاربة خرجت من العراق عن اصابته يوم الجمعة في هجمات جوية أمريكية.

وقال مسئولون أمريكيون يوم الثلاثاء إنهم لا يستطيعون تأكيد ماإذا كان البغدادي أصيب في غارة قرب الفلوجة في العراق.

وقالت ميل أون صنداي التي ذكرت أن مصدرها ممرض لم تنشر اسمه إن “جون الجهادي” والبغدادي وآخرين من جرحى تنظيم داعش نقلوا إلى المستشفى ثم نقلوا بعد ذلك إلى بلدة الرقة السورية.

وذكرت الصحيفة إنه لم يعرف مدى خطورة اصاباتهم.

رويترز