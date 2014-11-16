أمير الرياض يكرّم رؤساء الوفود في «خليجي 22» وخالد الفيصل يدعو لإنشاء «أولمبياد خليجية»

بحضور وزير التربية والتعليم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، أقام أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز بقصر الحكم أمس حفل غداء تكريماً لرؤساء الوفود المشاركة في "خليجي 22"، وفور وصوله قصر الحكم استقبل أصحاب السمو والشيوخ وسفراء الدول المشاركة في كأس الخليج ورؤساء الاتحادات الخليجية ورؤساء الوفود الإعلامية.

وبدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم مع شرحها وتفسيرها ثم ألقى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أحمد عيد كلمة أوضح فيها أن أثر بطولة كأس الخليج العربي لم يقتصر على الرياضة بل تطور إلى السياسة والثقافة والاقتصاد وقال: "الكأس الخليجية حظيت منذ انطلاقتها قبل 44 عاماً برعاية من دول الخليج العربي كافة انطلاقاً من العاصمة الرياض وإلى المنامة والكويت والدوحة وبغداد ثم إلى أبو ظبي ومسقط وصنعاء والبطولة ساهمت في البنية التحتية للرياضة الخليجية بمجالاتها المتعددة".

بعد ذلك ألقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني كلمة قال فيها: "البطولة الخليجية فكرة نيرة انطلقت من فكر ثاقب ونفس شفافة وقلب يكن كل الود والمحبة لكل أشقائه في دول الخليج فالشكر للأمير خالد الفيصل صاحب الفكرة، فالشباب الخليجي ارتبط بهذه البطولة الرياضية الاستثنائية بما جسدته من مشاعر محبة بين أبناء الخليج العربي وتعبيراً عن صدق التواصل والترابط".

بعد ذلك ألقى الأمير تركي بن عبدالله كلمة رحب فيها برؤساء الوفود الخليجية في بلدهم الثاني السعودية وقال: "كأس الخليج العربي ملتقى الشباب الخليجي وواحة التنافس الشريف فهي مبادرة للتواصل والتلاقي رياضياً وثقافياً، ودورات الخليج العربي عززت من البنية التحتية الرياضية لدول الخليج فأقيمت المنشآت الرياضية واحتضنت الدول الدورات الرياضية القارية".

دورة كأس الخليج أصبحت مبادرة للتواصل والتلاقي رياضياً وثقافياً وعززت من البنية الرياضية

وزير التربية والتعليم: نطرح الآن فكرة الأولمبياد الخليجية وأرجو ألا يتكاسل أحد وينزل إلى مستوى التشكيك

الزياني: البطولة فكرة نيرة انطلقت من فكر ثاقب ونفس شفافة وقلب يكن كل الود والمحبة لكل أشقائه

واضاف أمير منطقة الرياض: "نحتفي بصاحب المبادرة الأول في البطولة وهو صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز الذي بذل فكره وجهده لتكون بطولة كأس الخليج لكرة القدم ماثلة للعيان شاهدة على قدرة شباب الخليج على تحقيق الوحدة الخليجية وعلى ابتكار وابتدار كل فكرة تجمع أبناء الخليج وتحقق تعاضدهم بالمحبة والألفة والتعاون والتآخي والمنافسة الشريفة، إنها تحية من شباب الخليج للأمير المبدع شاعراً وإدارياً وقدرة وعزماً فلن ينسى أبناء الخليج من وقف بجانبه تعاضداً وتلاحماً فيرفع لكم تقديره واعترافه بالجميل ويعتز بكم وبكرم مبادرتكم التي ظل يعيشها ويفتخر بها طوال 44 عام ". واختتم كلمته بالدعاء لله عز وجل أن يحفظ خليجنا العربي داراً ومقاماً وقيادات ودول وأن يتم عليه نعمة الأمن والأمان. بعدها كرم الأمير تركي بن عبدالله رؤساء الاتحادات الخليجية ثم سلم الرئيس العام لرعاية الشباب صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله درعين للأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم تكريماً له على جهوده في تأسيس بطولة كأس الخليج العربي.

بعدها ألقى الأمير خالد الفيصل كلمة أعرب فيها عن شكره على التكريم مستذكراً بداية الدورة الخليجية قبل 44 عاماً في مدينة الرياض قائلاً: "عندما طرحت هذه الفكرة كنت شاباً فأهدي هذا التكريم لمن كنت أمثله في ذلك الوقت وهم الشباب السعودي وأقول لهم أحسنتم صنعاً ووفيتم بوعدكم فنجحت هذه الدورة بتوفيق الله سبحانه وتعالى ثم بدعم القيادات وسواعد الشباب في دول الخليج العربي، إني أطرح اليوم وفي نفس المدينة فكرة الأولمبياد الخليجية ولعل الوقت مناسب والمدينة مناسبة وأمير المدينة مناسب بأن تنطلق هذه الفكرة من هذا المكان فتكون اللقاءات المقبلة لا تقتصر على كرة القدم بل تشمل جميع الألعاب إضافة إلى مسابقات ثقافية وفنية وعلمية للشباب الخليجي وأرجو ألا يتكاسل أحد وينزل إلى مستوى التشكيك لأن أبناء الخليج أهل لأن يفعلوا ذلك، والشاب الخليجي عندما يعمل على مشروع يجب ألا يفكر بإلغائه ولكن بتطويره ومن ينادي بالاكتفاء بما تحقق من دورة الخليج وإلغائها".

حضر الحفل الغداء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز الرئيس العام لرعاية الشباب وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن محمد بن سعد بن عبدالرحمن وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن منصور بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر بن سعود وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن جلوي بن مساعد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز ومعالي المستشار الخاص والمشرف العام على مكتب سمو أمير منطقة الرياض سحمي بن شويمي بن فويز ووكيل إمارة منطقة الرياض عبدالله بن مجدوع القرني ووكلاء الإمارة المساعدين ومديري العموم.