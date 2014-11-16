خبير في الجماعات الإسلامية: “داعش “تمتلك جهاز إعلامي متطور ..الشريط المذاع من ” بيت المقدس “مفبرك”

قال الخبير في شئون الجماعات الإسلامية منير أديبن إن أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام “داعش” لديهم جهاز إعلامى مُتطور، مؤكدًا أن الشريط المُذاع من قبل جماعة أنصار بيت المقدس ليس حقيقي.

وأضاف أديب، خلال استضافته على فضائية ” الغد العربي ” :” أن شريط أنصار بيت المقدس يدخل ضمن إطار الحرب النفسية حيث أصابت العديد من المصريين بالخوف والذعر ” .

وأشار أديب، أننا نحتاج لفيديوهات لعمليات القوات المسلحة ضد الإرهاب وذلك لتقديم معلومات لطمأنة الشعب المصري.

وأكد أديب، أن الأجهزة الأمنية مطالبة بتعقب الفيديوهات التى يصدرها تنظيم داعش.

ولفت إلى أن الدعم اللوجيستى من قبل داعش لجماعة أنصار بيت المقدس له تأثير كبير فى التطور النوعى للعمليات التى تقوم بها الجماعة.