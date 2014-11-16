انتهت – مصر 0-1 السنغال

هي ليلة مصيرية لمنتخب الفراعنة أمام السنغال.. تابعوها وتابعوا نتيجة المباراة لحظة بلحظة عن طريق الضغط على هذا الرابط..

المنتخب يحتاج للفوز بفارق هدفين حتى يقلص احتياجاته من مباراة تونس خارج دياره إلى تعادل بدلا من أن يكون في حاجة للنصر ولا شيء سواه.

وفي حالة فاز منتخب مصر بفارق هدف واحد فقط على السنغال، سيكون عليه الانتصار أمام تونس أيضا، وذلك للوصول إلى كأس أمم إفريقيا 2015.

اتحاد الكرة كان قد حدد عدد الحضور بـ30 ألف مشجع، لكن قبيل انطلاق اللقاء اندفع العديد من الجماهير إلى المدرجات.

وبات استاد القاهرة مشغولا عن أخره تقريبا، باستثناء مدرج وحيد.

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ق70) وليد سليمان ركض بالكرة بامتياز، لكنه سدد بيمينه كرة تعلو العارضة بسنتيمترات.

ق65) التغيير الأخير لمصر.. خروج إبراهيم صلاح مصابا ومشاركة حازم إمام مكانه.. فتحي سيتحول لارتكاز.

ق55) عرفة السيد يدخل في موقع محمد النني لزيادة الاندفاع الهجومي المصري.

ق40) العارضة تنقذ مصر من هدف سنغالي إثر تصويبة قوية من بابا كواري ديوب.

ق 25) محمد صلاح يهدر أول فرصة لمصرية.. عرضية من وليد سليمان ولاعب تشيلسي يستقبلها بتصويبة مباشرة، لكنها ضعيفة كونها جاءت من قدمه اليمنى وهو أعسر.

ق10) الشناوي غير قادر على استكمال المباراة.. خرج ودخل في مكانه محمد صبحي.

ق8) هدف للسنغال.. ركلة ثابتة، أخفق الشناوي في الخروج عليها، وضيوف اقتنصها.

ق5) خطأ قاتل من محمد نجيب، بعدما أخفق في تسلم الكرة من ضيوف، لينفرد بمرمى الشناوي، لكنه سدد بشكل سيء.