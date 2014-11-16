وزارة التربية تعيد هيكلة المناطق التعليمية

تعتزم وزارة التربية والتعليم إعادة هيكلة المناطق التعليمية في الفترة المقبلة، وفتح باب الترشح لموظفيها للتقديم في الوظائف المستحدثة وفق خطة التعليم 2015-2021، وإعداد لائحة توضح اختصاص المعلمين، وعملية النصاب الخاص بهم بحسب كل مادة، تجنباً لسوء توزيع نصاب المعلمين الذي أظهرته دراسة أجرتها الوزارة مؤخراً لتحديد نصاب المعلمين.

وجاءت النتائج بأن هناك هدراً في النصاب، وكان نصيب كل معلم 11 طالباً، كما تعتزم منح مدير النطاق صلاحيات نقل المعلمين بين المدارس، تجنباً لسوء التوزيع، وحل إشكاليات نقص المعلمين، وصلاحية تقييم إدارة الأداء، بحسب ما أفادت به الوكيل المساعد لقطاع العمليات التربوية في الوزارة، فوزية حسن غريب.

وكشفت غريب، خلال المؤتمر التي نظمته الوزارة مؤخراً في ديوانها بدبي، أن الوزارة تعمل على خلق شعار واحد وزي موحد لجميع المدارس الحكومية على مستوى الدولة، وتطبيقه ابتداء من العام الدراسي 2015-2016، وتتولى الوزارة مسؤولية توفير الزي الموحد، تجنباً لحدوث تلاعب في الأسعار أو في نوعيه الأقمشة، من خلال طرح مناقصات والتعاقد مع مصانع معتمدة.

وأوضحت أن الوزارة فتحت باب الترشيح مؤخراً لاستقطاب 40 مدير نطاق، واستهدفت الموجهين والإدارات المدرسية، على أن يتم غلق باب الترشح نهاية الأسبوع الجاري، وسيتم إخضاع المترشحين لمقابلات واختبارات قياسية، وتشكيل لجنة لفرز المرشحين واختيار الأنسب.

مدير النطاق

وتفصيلاً، أكدت غريب أن مدير النطاق هو قائد تربوي له أدوار فنية وإدارية، يعمل على قيادة تطوير وتحسين عملية التعليم والتعلم في مدارس النطاق، ومتابعة أداء مديري المدارس من الناحيتين الفنية والإدارية، ويسهم في متابعة مدى توفر الخدمات التي تحتاج إليها مدارس النطاق، للقيام بأدوارها في عملية التعليم والتعلم.

ويتولى مدير النطاق إدارة وقيادة كافة العمليات التعليمية والتربوية في مدارس النطاق، وتقديم الدعم الفني والإداري لها، من أجل توفير بيئة تربوية وتعليمية مناسبة لرفع المستوى التحصيلي والمهارات الحياتية للطالب، ويكون نطاق الإشراف والمتابعة لمجموعة من المدارس، يتراوح عدد طلبتها ما بين (6000- 3000) طالب.

مسؤوليات ومهام

وتنحصر مسؤوليات ومهام مدير النطاق في توحيد الرؤى في مدارس النطاق، بهدف المساهمة بشكل تكاملي في تنفيذ أهداف استراتيجية التعليم، وتحقيق المؤشرات الوطنية للتعليم.

بالإضافة إلى المشاركة في تطوير الأهداف الرئيسة للمدارس، والقيام بتطوير وتطبيق الخطط والبرامج والمشاريع التي تسهم في تحقيق هذه الأهداف، ومتابعة عمليات التعليم والتعلم في المدارس، بما يؤدي للتقدم في أداء مدارس النطاق.

والمشاركة في تحديد أهداف الأداء الفردية لمديري المدارس، واعتمادها وفقاً لنظام تقييم الأداء، واعتماد خطة التنمية المهنية، ومتابعة كافة العمليات والنشاطات ذات الصلة بالمدارس والموظفين والطلبة والمبنى المدرسي، للتأكد من كفاءتها التشغيلية.

بالإضافة إلى الإشراف والتنسيق لتوفير الاحتياجات المدرسية من الموارد المالية والبشرية والمستلزمات الإدارية، والتأكد من الاستخدام الأمثل لها، ومراقبة وضمان التزام كافة المدارس بالأنظمة والقرارات والمهام المسندة لها، ومراقبة التزام الموظفين بالتوجيهات والمهام المسندة إليهم.

والتأكد من قيامهم بأدائها بشكل فعال، والعمل على تنسيق العمل بين مدارس النطاق الواحد ومع النطاقات الأخرى، فضلاً عن استلام ومراجعة التقارير الدورية من مديري المدارس، وإعداد التقارير حول سير العمل في المدارس وإنجازاتها، ورفعها للجهة المختصة.