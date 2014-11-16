35 وزارة وجهة اتحادية تشارك في «إعداد استراتيجية الهوية الوطنية»

أوصت اللجان المشاركة بورشة إعداد استراتيجية الهوية الوطنية، التي نظمتها وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع على مدى ثلاثة أيام وبمشاركة 35 وزارة وجهة اتحادية ومحلية أن تقوم اللجنة المختصة بوزارة الثقافة بدراسة معطيات ورشة استراتيجية الهوية الوطنية وتحليل ما جاء في أوراق العمل ومراجعة الصياغات المقترحة للهوية الوطنية وإعداد وصياغة موحده جامعة وشاملة لكافة المجالات .

كما يتم دراسة المبادرات التي انتهت إليها فرق العمل وصولاً إلى مبادرات شموليه تغطي أبعاد الهوية الوطنية كما طالبت الورشة الحرص من جميع أعضاء اللجان المشاركة بتنفيذ نتائج الورشة وأن تعكس على خطط عملها ويتم تبنيها في استراتيجيتها بالوزارات والهيئات التي يعملون بها.

جاء ذلك خلال ختام ورشة «إعداد استراتيجية الهوية الوطنية» التي خرجت بما يزيد على 100 مبادرة جديدة مقترحة من أعضاء فرق العمل المشاركة بالورشة وهي موزعة على 11 محور تنتمي لـ 4 ابعاد هي منظومة القيم والمعتقدات، والانتماء الوطني، التجانس الثقافي، والتراث والرموز الوطنية.

كما ناقشت فرق العمل عددا كبيرا من القضايا التي تساهم في صياغة استراتيجية للهوية الوطنية وتم العمل على وضع تعريف موحد لمفهوم الهوية الوطنية وفق ما أوصى به معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع خلال كلمته في الافتتاح.

توجيهات

وأشاد اللواء محمد سعيد المري، مدير الإدارة العامة لخدمة المجتمع في شرطة دبي بالدور البارز الذي يقوم به معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في تعزيز الهوية الوطنية بالمجتمع وتوجيهاته المستمرة والتي جاءت مركزه خلال كلمته في افتتاح ورشة إعداد استراتيجية الهوية الوطنية ،حيث وضع فيها رؤوية وموجهات عمل واضحة تعد خارطة طريق للابتكار في البرامج والرؤى الخاصة باتجاهات تعزيز وتنمية الهوية الوطنية .

وقال الدكتور حسين الرند الوكيل المساعد للعيادات والمراكز الصحية بوزارة الصحة: إن حرص وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع على تنظيم هذه الورشة يأتي انطلاقاً من قناعتها بمسؤوليها وتماشياً مع رؤيتها واستراتيجيتها على المساهمة بدور فاعل ومؤثر في بناء مجتمع متعاضد متماسك يعتز أفراده بهويتهم الوطنية ويتمسكون بموروثهم الثقافي.