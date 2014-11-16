7 ديسمبر بدء امتحانات «تعليم الكبار» و«المنزلية»

اعتمد مجلس أبوظبي للتعليم جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2014/2015 لمراكز تعليم الكبار والدراسة المنزلية، حيث تبدأ الامتحانات اعتباراً من 7 ديسمبر وتنتهي بتاريخ 11 ديسمبر للصفوف من السابع وحتى التاسع لمراكز تعليم الكبار.

فيما تنتهي امتحانات الصفين العاشر والحادي عشر بمراكز تعليم الكبار بقسميها العلمي والأدبي بتاريخ 15 ديسمبر، أما بالنسبة إلى امتحانات طلبة الدراسة المنزلية فهي تبدأ اعتباراً من 7 ديسمبر، وستنتهي امتحانات الصف السابع يوم الاثنين 15 ديسمبر.

فيما تنتهي امتحانات الصفوف الثامن والتاسع والحادي عشر العلمي بتاريخ 16 ديسمبر، وبالنسبة إلى الصفين العاشر والحادي عشر الأدبي فإن آخر يوم لانعقاد امتحاناتهما يوم الخميس الموافق 18/12/2014.

وسيؤدي طلبة مراكز تعليم الكبار والدراسة المنزلية امتحاناتهم في الفترة المسائية من الخامسة وحتى السادسة وخمسين دقيقة، وسيتم إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول يوم الاثنين الموافق 12/1/2015.

ويؤدي طلبة الصف السابع يوم الأحد 7 ديسمبر المقبل مادة الرياضيات، والاثنين اللغة الانجليزية ثم التربية الإسلامية، العلوم،اللغة العربية، ويؤدي طلبة المنازل مادة الدراسات الاجتماعية يوم الأحد 14 ديسمبر، والتربية الوطنية 15 ديسمبر.

ويمتحن طلبة الصف الثامن يوم الأحد 7 ديسمبر اللغة العربية، تليها العلوم،الانجليزية، الإسلامية، الرياضيات.

ويؤدي طلبة المنازل امتحان التاريخ يوم الأحد، تليه التربية الوطنية،الجغرافيا، فيما يؤدي طلبة الصف التاسع أول امتحانات هذا الفصل في مادة اللغة الانجليزية، تليها الرياضيات، اللغة العربية، العلوم فالتربية الإسلامية.

أما يوم الأحد 14 ديسمبر فيؤدي طلبة الدراسة المنزلية امتحان الجغرافيا يليه التاريخ، التربية الوطنية.

أما طلبة الصف العاشر فيبدأون أول امتحاناتهم بمادة الرياضيات يوم الأحد 7 ديسمبر، تليها الانجليزية، الكيمياء، العربية، الإسلامية، وتتواصل امتحاناتهم يوم الأحد 14 ديسمبر بأداء الفيزياء،الأحياء.

ويؤدي طلبة الدراسات المنزلية الثلاثاء 16 ديسمبر امتحان التاريخ، يليه الجغرافيا،الجيولوجيا، ويبدأ طلبة الحادي عشر أدبي أول امتحاناتهم بمادة العربية،تليها الجغرافيا، الاقتصاد،الانجليزية، الإسلامية ، ويوم الأحد 14 ديسمبر يؤدون الرياضيات، يليها التاريخ، الفيزياء لطلبة المنزلية، يليها مبادئ الاقتصاد، ثم الأحياء.

ويبدأ طلبة الصف الحادي عشر القسم العلمي أول امتحانات الفصل الأول في مادة العربية، تليها الرياضيات، الكيمياء، الانجليزية، الإسلامية، وتتواصل امتحاناتهم يوم الأحد 14 ديسمبر بأداء الفيزياء، ثم الأحياء، ويختتم طلبة المنزلية امتحانات الفصل الأول بأداء امتحان مادة الجيولوجيا.