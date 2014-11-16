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فيديو – منتخب مصر بهذا البؤس

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فيديو – منتخب مصر بهذا البؤس فيديو – منتخب مصر بهذا البؤس

مدته دقيقة و14 ثانية، يعكس فشل منتخب في بناء هجمة أمام السنغال.. فشل في إيصال الكرة للأمام.. فشل بشكل بائس.

ما عاب منتخب مصر أمام السنغال، أن فريق الفراعنة لم يستطع بناء هجمة بشكل منظم على مدار المباراة.

وهناك مثال حي على ذلك، حدث في الدقيقة 20 من عمر المباراة وفريق الفراعنة متأخر بهدف أمام السنغال.

6 تمريرات عرضية وللوراء من وسط منتخب مصر، في ظل فشل واضح وعدم قدرة على بناء هجمة وإيصال الكرة للمهاجمين.

بعد تلك التمريرات الـ6، استعاد منتخب السنغال الكرة.. ثم بعد ثوان عادت الفرصة لأقدام الفراعنة من جديد.

ثم وصلت الكرة إلى ارتكاز منتخب مصر، وأخذ 10 ثوان كاملة قبل اتخاذ قراره بالتمرير بسبب عدم وجود أي زميل له في الأمام يستلم منه تمريرة.

بعد تلك الثواني الـ10، أخذ يتناقل الكرة بـ11 تمريرة عرضية وللخلف، حتى ضاعت منه من جديد.

شاهد تلك الهجمات البائسة:

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فيديو اليوم السابع

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