استبعاد الشناوي من رحلة تونس.. وطبيب المنتخب يوضح إصابته

أعلن الجهاز الطبي لمنتخب مصر أن أحمد الشناوي حارس الفراعنة لن يكون قادرا على السفر مع الفريق إلى تونس.

أحمد الشناوي أصيب خلال موقعة مصر والسنغال، التي شهدت خسارة الفراعنة بهدف من دون رد.

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ويسافر منتخب مصر لمواجهة تونس بعد 4 أيام في الجولة الأخيرة من التصفيات المرشحة لكأس أمم إفريقيا.

وأوضح طارق سليمان طبيب المنتخب في تصريحات للصحفيين "الشناوي لن يكون قادرا على مساعدة المنتخب في تونس".

وتابع "سأخطر الجهاز الفني بذلك بقيادة شوقي غريب، وهو طبعا في النهاية صاحب القرار".

وكان الشناوي قد أصيب مع الزمالك في الدوري المصري، لكن الجهاز الفني لمنتخب الفراعنة استدعاه وأكد أنه سيكون لائقا للقاء السنغال.

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وعن حقيقة أن الشناوي شارك مصابا، عقب طبيب المنتخب "هذا ليس سليما، إصابة اللاعب تختلف عن إصابته مع الزمالك".

أوضح سليمان "الإصابة جديدة لكن في الساق نفسها".