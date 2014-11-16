أخبار عاجلة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

استبعاد الشناوي من رحلة تونس.. وطبيب المنتخب يوضح إصابته

Google+ Print
استبعاد الشناوي من رحلة تونس.. وطبيب المنتخب يوضح إصابته استبعاد الشناوي من رحلة تونس.. وطبيب المنتخب يوضح إصابته

أعلن الجهاز الطبي لمنتخب أن أحمد الشناوي حارس الفراعنة لن يكون قادرا على السفر مع الفريق إلى تونس.

أحمد الشناوي أصيب خلال موقعة مصر والسنغال، التي شهدت خسارة الفراعنة بهدف من دون رد.

شاهد هدف فوز السنغال في مرمى مصر

ويسافر منتخب مصر لمواجهة تونس بعد 4 أيام في الجولة الأخيرة من التصفيات المرشحة لكأس أمم إفريقيا.

وأوضح طارق سليمان طبيب في تصريحات للصحفيين "الشناوي لن يكون قادرا على مساعدة المنتخب في تونس".

وتابع "سأخطر الجهاز الفني بذلك بقيادة شوقي غريب، وهو طبعا في النهاية صاحب القرار".

وكان الشناوي قد أصيب مع الزمالك في الدوري المصري، لكن الجهاز الفني لمنتخب الفراعنة استدعاه وأكد أنه سيكون لائقا للقاء السنغال.

طالع - كيف يتأهل منتخب مصر إلى أمم إفريقيا 2015

وعن حقيقة أن الشناوي شارك مصابا، عقب طبيب المنتخب "هذا ليس سليما، إصابة اللاعب تختلف عن إصابته مع الزمالك".

أوضح سليمان "الإصابة جديدة لكن في الساق نفسها".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر