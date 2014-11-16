' مستقبل شوقي غريب؟ هل نصدق رئيس الاتحاد أم نائبه! '

هاجم سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة الأسبق عدم وضوح رؤية مصر فيما يخص مستقبل شوقي غريب المدير الفني للفراعنة.

حسن فريد نائب رئيس اتحاد الكرة صرح بعد خسارة مصر أمام السنغال بأن شوقي غريب مستمر على رأس الجهاز الفني للفراعنة حتى سنة 2018، مؤكدا "الرجل يستحق فرصة كاملة".

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ثم تحدث بعده بدقائق على القناة نفسها MBC Masr 2 رئيس اتحاد الكرة جمال علام، وأبدى غضبه من مستوى المنتخب تحت قيادة غريب.

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وصرح جمال علام "سيناقش مجلس الإدارة مستقبل الجهاز الفني، ولا نستطيع التأكيد على بقاء غريب أو رحيله حاليا".

وعقب سمير زاهر على كل هذا قائلا: "هناك تضارب واضح في إدارة الكرة المصرية، فهل نصدق نائب الرئيس أم الرئيس!".

وتابع "نائب الرئيس يدعم غريب حتى لا يغضب شخص ما، ورئيس الاتحاد له رؤية أخرى.. الصورة متضاربة بشكل يعكس النظام السيء للإدارة مع المنتخب".

وأردف "عن نفسي، رأيي قاطع، لو لم تصل مصر إلى كأس الأمم فيتوجب على اتحاد الكرة إقالة شوقي غريب".

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