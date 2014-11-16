منتخب مصر يدرس ضم حارس جديد لمباراة تونس

يدرس الجهاز الفني لمنتخب مصر استدعاء حارس جديد لينضم إلى بعثة الفراعنة المتجهة إلى تونس.

أحمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر أصيب خلال خسارة الفراعنة أمام السنغال بهدف من دون رد في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات المرشحة لكأس أمم إفريقيا 2015.

وقال علاء نبيل المدرب العام لمنتخب مصر عبر قناة MBC Masr: "ربما نستدعي حارسا جديدا لأن هناك نقص في هذا المركز".

ويملك منتخب مصر في قائمته الحالية حارسين هما علي فرج ومحمد صبحي بعد إصابة الشناوي.

وكان شريف إكرامي حارس الأهلي قد تغيب عن قائمة مصر بسبب إصابته التي استدعت تدخلا جراحيا.

وكان شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر قد ألمح لاحتمال استدعاء عصام الحضري حارس الإسماعيلي لمرافقة الفراعنة في موقعة تونس.

وقال غريب: "لو كنت أعلم أن الشناوي ستجدد إصابته لاستدعيت الحضري".

جدير بالذكر أن الحضري اتفق مع غريب في وقت سابق على ألا يتم توجيه استدعاء له إلا لو كان سيشارك أساسيا، ما قد يحدث بعد إصابة الشناوي ومن قبله إكرامي.

وكان محمد صبحي قد حمى عرين مصر أمام السنغال بعد خروج الشناوي مصابا، وظهر ثابتا في المباراة رغم خسارة الفراعنة.