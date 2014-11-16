مدرب المنتخب: أبو تريكة نفسه احتاج لوقت حتى ينجح

ناشد علاء نبيل المدرب العام لمنتخب مصر الجماهير الصبر على الجهاز الفني أثناء بناء فريق جديد للفراعنة، ضاربا المثل بمحمد أبو تريكة.

وجاءت تصريحات علاء نبيل عبر قناة MBC Masr 2 بعد خسارة مصر أمام السنغال بهدف من دون رد في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات المرشحة لكأس أمم إفريقيا 2015.

وتقلصت حظوظ مصر للغاية في الوصول إلى كأس أمم إفريقيا.

وقال علاء نبيل: "قدمنا عرفة السيد، تريزيجيه، صبري رحيل، وأخرين لأول مرة يلعبون مع منتخب مصر".

وتابع "بناء لاعب دولي يحتاج إلى صبر، وأكبر مثال على ذلك محمد أبو تريكة نفسه".

وأتم "شاهدت بدايات أبو تريكة مع المنتخب، وقد احتاج لوقت برغم كل تلك الموهبة التي يمتلكها".